Weekend w kinie: Androidy, aktorskie odkrycie i ucho van Gogha

Aż dziewięć filmów trafi na ekrany kin w pierwszy weekend października. Wśród nich znalazły się m.in. sequel "Łowcy androidów"- "Blade Runner 2049", nagrodzona na festiwalu w Berlinie "Fantastyczna kobieta" oraz polska animacja "Twój Vincent".

Zdjęcie Ryan Gosling "Blade Runner 2049" (L), Daniela Vega w "Fantastycznej kobiecie" (C) oraz Robert Gulaczyk jako Vincent van Gogh (P) /materiały dystrybutora

"Blade Runner 2049" to sequel kultowego "Łowcy androidów" Ridleya Scotta. W rolach głównych zobaczymy Ryana Goslinga i Harrisona Forda, który ponownie wciela się w postać Ricka Deckarda. Akcja filmu dzieje się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach przedstawionych w 1982 roku. Scenariusz autorstwa Hamptona Fenchera i Michaela Greena powstał w oparciu o oryginalny koncept Ridleya Scotta i Fenchera. Za zdjęcia odpowiada trzynastokrotnie nominowany do Oscara Roger Deakins. Reżyserem filmu jest ceniony kanadyjski twórca Denis Villeneuve ("Sicario", "Labirynt", "Enemy").

Reklama

K. (Ryan Gosling, kamienna twarz i oczy, które promieniują cierpieniem) jest replikantem, ale też blade runnerem, co znaczy, że zawodowo zajmuje się polowaniem na swoich pobratymców. Należy do nowej, idealnie posłusznej generacji i wyłapuje starsze modele, które wycofano z użycia po serii buntów. To dobrze wychowany Judasz. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki, a później zdaje raport szefowej i wraca do mieszkania, nie reagując na zaczepki sąsiadów, mających go za istotę niższego rzędu, kogoś pomiędzy insektem a przedmiotem - pisał w recenzji dla Interii Piotr Mirski.



- W filmie Denisa Villeneuve'a dominuje aura udręki. Życie K. to rutynowy horror; raczej nieprzypadkowo dzieli on inicjał z protagonistą "Procesu". Jedynym źródłem wytchnienia są dla niego chwile spędzane w domu razem z wirtualną partnerką (wątek ten budzi dość oczywiste skojarzenia z fantastycznonaukowym melodramatem "Ona"). Czując się nikim, K. desperacko próbuje wykonać misję, która ma szansę nadać wagę jego istnieniu - dodawał recenzent Interii.