We wrześniu premiera "Małych tragedii" Sieriebriennikowa w Centrum Gogola

Premiera "Małych tragedii" Aleksandra Puszkina w inscenizacji Kiriłła Sieriebriennikowa odbędzie się we wrześniu br. na scenie moskiewskiego Centrum Gogola. Poinformował o tym TASS występujący w tym przedstawieniu czołowy aktor tego teatru - Nikita Kukuszkin.

Kiriłł Sieriebriennikow (P) AFP

"Kiriłł Sieriebriennikow nie wyjdzie do ukłonów po premierze 'Małych tragedii' - przedstawienia, które przygotowywał pod koniec sezonu - tak, jakby wiedział czy czuł, że musi to zrobić jak najszybciej. Ale jego inscenizacji nikt nie zmieniał, podobnie jak i nie ingerowano w żaden z pozostałych spektakli w repertuarze Centrum Gogola" - powiedział TASS Nikita Kukuszkin.

Współpracujący z moskiewskim Centrum Gogola reżyser Andriej Sawieliew poinformował, że Sieriebriennikow przekazał swojemu zespołowi życzenia, by "nie oglądając się na nic pracowali dalej". "Teatr powinien pracować, a premiera 'Małych tragedii' powinna się odbyć" - powiedział Sawieliew. "I tak będzie!" - dodał.

Premierę inscenizacji "Małych tragedii" Puszkina w inscenizacji Sieriebriennikowa zaplanowano na wrzesień 2017.



Sąd w Moskwie nakazał 23 sierpnia zastosowanie aresztu domowego wobec reżysera. Sieriebriennikow ma przebywać w areszcie domowym do 19 października. Sąd nie zgodził się na to, aby reżyser mógł w tym czasie odwiedzać teatr i pracować nad zdjęciami do filmu, o co wcześniej wnioskowała jego obrona.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uważa, że w latach 2011-14 w ramach projektu "Platforma" zdefraudowano środki z budżetu przyznane na program popularyzacji sztuki współczesnej prowadzony przez grupę teatralną Siódme Studio, której założycielem jest Sieriebriennikow. Wysokość zdefraudowanej rzekomo sumy to 68 mln rubli (ok. 4 mln zł). Sieriebriennikow nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Kiriłł Sieriebriennikow (ur. 7 września 1969 r.) jest rosyjskim reżyserem teatralnym, operowym i filmowym, od 2012 r. dyrektorem artystycznym teatru, a od 2013 r. Centrum Gogola w Moskwie. Zrealizował szereg nagradzanych i prezentowanych na międzynarodowych festiwalach spektakli, m.in. "Plastelina", "Requiem" i "American Lulu" oraz filmów - "Grając ofiarę", "Dzień w Juriewie", "Uczeń".

W sierpniu został laureatem prestiżowej nagrody europejskiej Nowe Rzeczywistości Teatralne, ma ją odebrać podczas uroczystości w Rzymie, które potrwają od 12 do 17 grudnia tego roku.