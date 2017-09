W Saint Tropez stanie pomnik Brigitte Bardot

Z okazji przypadających w czwartek 83. urodzin francuska aktorka Brigitte Bardot zostanie uhonorowana... pomnikiem, który stanie przy wejściu do kąpieliska w Saint Tropez, kurorcie na południu Francji. To ta gwiazda przyczyniła się do światowej sławy tego miasta.

Wykonany z brązu pomnik został stworzony na podstawie akwareli włoskiego mistrza erotycznego komiksu Milo Manary. Sylwetka gwiazdy przywołuje czas, kiedy Brigitte Bardot zachwycała publiczność w filmie "...I Bóg stworzył kobietę" (1956).

Pomnik jest "imponujący, waży 700 kg i mierzy 2,5 metra" - powiedział Claude Maniscalco, dyrektor biura turystyki miejskiej w Saint Tropez.

"Jest to hołd, który miasto chce oddać aktorce. Ta zależność jest bardzo silna. Kiedy mówisz Saint-Tropez, ludzie od razu kojarzą i myślą - Brigitte Bardot" - dodał.

W 1950 roku Saint-Tropez stało się kultowym miejscem, związanym ze słynną "BB". Niegdyś wioska rybacka, zamieszkiwana przez artystów i twórców, dziś chętnie odwiedzany przez turystów kurort.

Aktorka przeniosła się do Saint Tropez w 1958 roku i nadal tam mieszka, mimo wad, o które obwinia swoje miasto, jak najazd miliarderów, gwiazd, wielkich tuzów przemysłu i finansjery.

Podczas czwartkowej uroczystości gwiazdę reprezentował będzie jej mąż, Bernard d'Ormale, który podczas inauguracji wystąpi z kilkoma gwiazdami - ich nazwiska jeszcze pozostają tajemnicą.

W odręcznej nocie, którą napisała aktorka, jest podziękowanie, skierowane do władz miasta. "Dziękuję za wielką cześć, jaką mi oddajecie, stawiając ten wspaniały pomnik, który uwiecznia chwilę, gdy Bóg stworzył kobietę w Saint-Tropez! (...) Wielkie dziękuję, ze łzami w oczach, zwracam się z nim do wszystkich!" - napisała aktorka.