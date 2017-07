W Międzyzdrojach gwiazdy na wyciągnięcie ręki

W Międzyzdrojach rozpoczął się 5 lipca XXII Festiwal Gwiazd. Pod festiwalowym hotelem już zbierają się miłośnicy talentu artystów.

Na każdym kroku widać, że festiwal jest ważną częścią życia nadmorskiego kąpieliska. Piotr Gąsowski, który przyjechał na festiwal wprost z turnieju tenisowego w Świnoujściu i był jedną z pierwszych gwiazd w Międzyzdrojach, powiedział PAP Life, że trudno byłoby mu sobie wyobrazić lato bez Międzyzdrojów.

Prócz malowniczego krajobrazu i niespotykanej gdzie indziej festiwalowej atmosfery lubi tu przyjeżdżać, także ze względu na najstarsze pole golfowe w Polsce.



Dla burmistrza Międzyzdrojów Leszka Dorosza to jedenasty festiwal. "Stałem się częścią tego wydarzenia dokładnie 11 lat temu. Moją ambicją jest, aby ten festiwal bronił się dobrym programem. Duża część wczasowiczów przyjeżdża tutaj, aby obejrzeć spektakle i koncerty. Bukują miejsca w hotelach z rocznym wyprzedzeniem, ufając nam, że w przyszłym roku festiwal będzie równie dobry. Impreza charakteryzuje się dużą otwartością. Jest czas i miejsce na to, aby turyści spotykali się ze swoimi ulubieńcami. Jeden z naszych partnerów zadbał o to, by stworzyć przestrzeń do takich spotkań. Bardzo nam na tym zależy, bowiem ludzie przyjeżdżają tu także dla gwiazd" - powiedział burmistrz.

Międzyzdroje oferują sporo atrakcji również poza tymi kilkoma festiwalowymi dniami. Są tutaj Wzgórza Gosań, plaża jest malownicza a cała gmina położona na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, jedynego morskiego parku w Polsce.

Międzyzdroje to także jedyna gmina w naszym kraju w całości położona na wyspie Wolin. Do niewątpliwych atrakcji miasta należy też architekturą. Piękne, secesyjne wille i przedwojenne hotele urzekają swoim wyszukana kompozycją i nadają miasteczku klimat eleganckiego kurortu. Gdy aura nie dopisuje, wczasowicze mogą pójść do czynnego cały rok kina "Eva" i do planetarium, które dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce.

Dzięki planetarium i dzięki Festiwalowi w Międzyzdrojach - dosłownie i w przenośni - gwiazdy są na wyciągniecie ręki...

W tym roku na festiwalu gościć będzie ponad 60 gwiazd - wśród nich Paweł Małaszyński z zespołem Cochise, Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Wśród autorów książek, którzy zaprezentują się w Międzyzdrojach będzie też Katarzyna Grochola i Katarzyna Bonda. Publiczność będzie mogła też zobaczyć m.in. Justynę Sieńczyłło, Beatę Poźniak i Magdalenę Boczarską.



