Vivien Leigh: Sławna, lecz nieszczęśliwa

Scarlett O'Hara, bohaterka "Przeminęło z wiatrem" - jednego z najsłynniejszych filmów w historii kina - miała jej twarz. Życie Vivien Leigh było równie dramatyczne, jak losy jej postaci.

Vivien Leigh (1913-1967) /Hulton Archive /Getty Images

Urodziła się jako Vivian Mary Hartley 5 listopada 1913 roku w Indiach. Do rodzinnej Anglii wróciła z rodzicami, mając 6 lat. Mniej więcej wtedy oświadczyła: Będę aktorką!

Konsekwentnie dążyła do celu. Nie przeszkodziło jej w tym małżeństwo ze starszym prawnikiem, za którego wyszła, mając 19 lat. Na świat przyszła ich córka, a mąż pobłażliwie traktował plany małżonki. Jednak Vivien, która przybrała sceniczny pseudonim Leigh, skończyła Królewską Akademię Sztuk Dramatycznych i nie zamierzała rezygnować z marzeń.

Miłość oraz sukces

Występowała na scenie, ale nie odnosiła spektakularnych sukcesów. Przełomem okazał się jej filmowy debiut w "Things Are Looking Up" (1935). Rólka była niewielka, jej nazwisko nie zostało nawet wymienione w czołówce, ale od dziewczyny o elektryzującej urodzie nie można było oderwać oczu.

Tak Vivien trafiła do londyńskiego teatru Old Vic i otrzymała angaż do "Maski cnoty". Jej kreację okrzyknięto największym odkryciem aktorskim. Na widowni siedział Laurence Olivier.

Obdarzona ponadprzeciętną urodą Vivien Leigh dała się poznać nie tylko jako ozdoba ekranu, ale także jako aktorka z prawdziwego zdarzenia. Jej talent lśnił w kinie i w teatrze; dwukrotnie otrzymała Oscara, w tym za rolę życia w "Przeminęło z wiatrem".

- Był w niej najbardziej niepokojący czar, jaki kiedykolwiek widziałem - przyznał legendarny aktor.

Zakochali się w sobie bez pamięci. Razem wyjechali do Stanów. Tam Vivien wpadła w ręce powieść "Przeminęło z wiatrem", nad ekranizacją której pracowano w Fabryce Snów. Bezskutecznie poszukiwano odtwórczyni głównej bohaterki.

- Ja jestem Scarlett - stwierdziła i dopięła swego.



Kariera w cieniu choroby

W 1940 roku za rolę w "Przeminęło z wiatrem" (1939) zdobyła swojego pierwszego Oscara. Rola znerwicowanej Blanche DuBois w filmie "Tramwaj zwany pożądaniem", w którym partnerował jej Marlon Brando, przyniosła Leigh w 1951 roku drugą statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej.



Prywatnie też była szczęśliwa - została żoną Laurence'a Oliviera. Marzyli o dziecku, niestety Vivien poroniła.

Clarke Gable i Vivien Leigh w filmie "Przeminęło z wiatrem"

Wkrótce lekarze zdiagnozowali u niej chorobę dwubiegunową (depresję maniakalną), ale wówczas o problemach psychicznych nie mówiło się otwarcie. Zwłaszcza jeśli dotyczyły gwiazd. Miała też napady agresji. Cierpiała również na gruźlicę. Nie zamierzała się jednak poddawać. Tworzyła kolejne znakomite kreacje.

- Posiadła umiejętność ukrywania choroby przed wszystkimi oprócz mnie - przyznał mąż.

Kiedy w 1953 roku znowu poroniła, depresja zaatakowała ze zdwojoną siłą. Znikała z domu na całe noce, oddawała się przygodnym kochankom. W 1960 roku Olivier i Leigh rozwiedli się.

Zdjęcie - Nie jestem gwiazdą filmową, jestem aktorką – podkreślała wielokrotnie Vivien Leigh / Getty Images

Ostatnie lata życia spędziła u boku aktora Jacka Merivale'a. To on, w nocy z 7 na 8 lipca 1967 roku, znalazł Vivien martwą w sypialni. Niedługo później pojawił się tam też Olivier Laurence.

- Stałem i modliłem się o przebaczenie za wszelkie zło, które nas rozdzieliło - napisał w swoich wspomnieniach.



JBJ

Film "Przeminęło z wiatrem" będzie można obejrzeć 1 lipca w TVN7 (sprawdź nasz program tv - kliknij!).

