Twórca "Moonlight" Barry Jenkins pracuje nad nowym filmem

Barry Jenkins, autor scenariusza i reżyser nagrodzonego Oscarem filmu "Moonlight", przygotowuje się do ekranizacji powieści Jamesa Baldwina "Gdyby ulica Beale umiała mówić" ("If Beale Street Could Talk").

Barry Jenkins pracuje nad nowym filmem /Tim P. Whitby /Getty Images

Barry Jenkins, który otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu "Moonlight", sam napisał scenariusz nowej produkcji.

Powieść Jamesa Baldwina "If Beale Street Could Talk" została wydana w Polsce pod tytułem "Gdyby ulica Beale umiała mówić" w 1997 rok, nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza.



"Gdyby ulica Beale umiała mówić", opowiedziałaby o miłości dwojga młodych, Tish i Fonny'ego, którzy urodzili się, wychowali i poznali właśnie na tej ulicy w Harlemie.

Oboje są Afroamerykanami i mieszkańcami Nowego Jorku. W przeddzień ich ślubu policja na podstawie sfabrykowanego oskarżenia więzi Fonny'ego. Tish, która spodziewa się dziecka, wspierana przez własną rodzinę i ojca chłopca, rozpoczyna rozpaczliwą walkę o uwolnienie ukochanego.



Zdjęcia do produkcji rozpoczną się w październiku 2017 roku. Na razie nie wiadomo, jacy aktorzy wcielą się w głównych bohaterów opowieści.

Przypomnijmy, że film Barry'ego Jenkinsa "Moonlight" otrzymał w 2016 roku osiem nominacji do Oscara, ostatecznie zdobywając trzy nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategoriach: najlepszy film, najlepsza drugoplanowa rola męska (Mahershala Ali) oraz najlepszy scenariusz adaptowany (Barry Jenkins).