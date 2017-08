"Twój Vincent": Ożywić obrazy van Gogha

Polska publiczność po raz pierwszy zobaczy film "Twój Vincent" na przedpremierowym pokazie na MFF T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Dokument już wzbudza emocje na całym świecie, jeszcze przed premierą zakupiło go 135 światowych dystrybutorów.

Kadr z filmu "Twój Vincent" /materiały prasowe

Już w piątek publiczność Nowych Horyzontów zobaczy projekt, którym ekscytuje się cały świat. Będzie on prezentowany w wersji oryginalnej (anglojęzycznej). "Twój Vincent" wejdzie do kin 6 października.

Dlaczego film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana spotyka się z takim zainteresowaniem? To niecodzienna animacja. Podczas produkcji pełnometrażowy film aktorski został ręcznie przemalowany farbami olejnymi. A wkomponowane w film dzieła van Gogha ożyły i przemówiły.

"Jak przystało na opowieść o nietuzinkowym artyście, polsko-brytyjska koprodukcja imponuje nowatorską formą" - pisze Piotr Czerkawski w katalogu wrocławskiego festiwalu. Film został zrealizowany unikalną techniką animacji malarskiej. "Po ukończeniu zdjęć z udziałem aktorów wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które następnie sztab malarzy odmalowywał klatka po klatce, aby stworzyć ujęcie. Celem tych skomplikowanych zabiegów było jak najbardziej przekonujące ożywienie obrazów van Gogha na kinowym ekranie" - uzupełnia Czerkawski.

"Twój Vincent" powalczy w tym roku o Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jedyny - spośród 17 tytułów - film animowany, który zakwalifikował się do konkursu głównego. Do tej pory obraz zdobył Nagrodę Publiczności prestiżowego festiwalu filmowego w Annecy (został przyjęty 10-minutową owacją na stojąco) oraz tytuł Najlepszego Filmu Animowanego Międzynarodowego Festiwalu Filmowej w Szanghaju.

Jak widzowie odbiorą efekt tej pracy, okaże się już wkrótce, choć komentatorzy już dziś przypuszczają, że "Twój Vincent" okaże się festiwalowym hitem.