"Twój Vincent" nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej

Europejska Akademia Filmowa podała we wtorek listę animacji nominowanych do nagrody EFA. Wśród czterech tytułów znalazła się polska produkcja pt. "Twój Vincent" - pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony techniką malarską w reż. Doroty Kobieli i Hugha Welchmana.

Nad powstaniem "Twojego Vincenta" pracowało 125 malarzy /materiały dystrybutora

Poza "Twoim Vincentem" w kategorii filmów animowanych, nominowane zostały "Ethel and Ernest" Rogera Mainwooda, "Louise by the Shore" Jean-Francoisa Laguionia oraz "Zombillenium" Arthura de Pinsa i Alexisa Ducorda. Europejskie Nagrody Filmowe zostaną wręczone 9 grudnia w Berlinie.

"Twój Vincent" to pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską. Najpierw nakręcono do niego zdjęcia z udziałem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie pojedyncze kadry, które klatka po klatce odmalowywało grono artystów, by stworzyć ujęcie. Do nakręcenia filmu wykorzystano 65 tys. obrazów, namalowanych specjalnie przez 125 malarzy z 20 krajów - 65 z Polski, 60 z zagranicy - wybranych na podstawie 5 tys. nadesłanych do twórców zgłoszeń. Film współtworzyli malarze 15 różnych narodowości - pochodzących także ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Ukrainy - którzy nigdy nie siedzieli razem w jednym pomieszczeniu: artyści pracowali w Grecji, Wrocławiu i Gdańsku. Łącznie zużyli 3 tys. litrów farby.

Stworzone płótna - ponad tysiąc wyjściowych podobrazi, na których nanoszono zmiany - połączono, dzięki czemu film jest ożywioną, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa van Gogha, pośmiertnie uznanego za ojca sztuki nowoczesnej.

Wydarzenia przedstawione w "Twoim Vincencie" dzieją się rok po śmierci artysty. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Zadaniem syna listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem, jest dostarczenie go bratu malarza. Vincent i Theo - "dwa serca, jeden umysł" - byli połączeni szczególnie bliską więzią. Theo fundował Vincentowi nie tylko płótna i farby, ale przede wszystkim podsycał jego wiarę w siebie. Był też jego pierwszym, najważniejszym czytelnikiem - odbiorcą pisanych codziennie listów, także o naturze samego siebie i znaczeniu malarstwa.

Wśród twórców filmu znaleźli się także kostiumografka Dorota Roqueplo odpowiedzialna za stroje z 1890 r., kompozytor Clint Mansell oraz debiutujący Robert Gulaczyk, który wcielił się w filmowego Vincenta. Współautorem scenariusza filmu jest Jacek Dehnel.

Europejskie Nagrody Filmowe, które w tym roku będą mieć 30. edycję, to prestiżowe wyróżnienia przyznawane europejskim twórcom kina. Laureatów wyłania Europejska Akademia Filmowa, zrzeszająca 3 tys. przedstawicieli branży, m.in. reżyserów i producentów