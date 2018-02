"Twarz": Więcej niż ciało

Małgorzata Szumowska, czyli polska reżyserka, która od lat zachwyca polską i międzynarodową publiczność powraca z nowym filmem pod tytułem "Twarz". W roli głównej zobaczymy Mateusza Kościukiewicza, któremu partnerować będą: Agnieszka Podsiadlik i Małgorzata Gorol.

Agnieszka Podsiadlik i Mateusz Kościukiewicz w scenie z "Twarzy" /materiały dystrybutora

Już w najbliższy piątek, 23 lutego, film zaprezentowany będzie w ramach konkursu głównego na 68. edycji międzynarodowego festiwalu filmowego w Berlinie, gdzie powalczy o prestiżową nagrodę Złotego Niedźwiedzia. Tymczasem już dziś poznaliśmy oficjalny polski plakat oraz zwiastun produkcji, która pojawi się w polskich kinach 6 kwietnia.

Małgorzata Szumowska to jedna z najciekawszych polskich reżyserek, laureatka wielu międzynarodowych nagród m.in.: Srebrnego Niedźwiedzia dla Najlepszego Reżysera na 65. MFF w Berlinie ("Body/Ciało"), Teddy Award na 63. MFF w Berlinie ("W Imię..."), Silver Leopard Award na 61. MFF w Locarno ("33 sceny z życia"). Szumowska była trzykrotnie nominowana do Europejskich Nagród Filmowych oraz otrzymała nagrodę publiczności za najlepszy film europejski ("Body/Ciało").



Odtwórcą głównej roli w "Twarzy" jest Mateusz Kościukiewicz ("Wszystko co kocham", "W imię", "Matka Teresa od kotów", "Amok"). W pozostałych rolach występują Agnieszka Podsiadlik - nominowana w zeszłym roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie "Baby Bump" oraz Małgorzata Gorol, debiutująca na dużym ekranie, laureatka prestiżowych nagród teatralnych, innymi Nagrody im. Leona Shillera.

Zdjęcie Oficjalny polski plakat "Twarzy" / materiały dystrybutora

"Twarz" to współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.

Za zdjęcia i montaż odpowiadają kolejno stale współpracujący z Małgorzatą Szumowską - Michał Englert i Jacek Drosio. Scenografia to dzieło Marka Zawieruchy ("Wołyń", "W imię...", "Róża), kostiumy Katarzyny Lewińskiej ("Body/Ciało", "Córki Dancingu", "Disco Polo") i Julii Jarży ("Body/Ciało", "W imię...", "33 sceny z życia"), zaś charakteryzacja Waldemara Pokromskiego ("Maria Skłodowska-Curie", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Katyń"). W filmie wykorzystane zostaną utwory zespołu Metallica.