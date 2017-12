"Twarz" Szumowskiej powalczy o Złotego Niedźwiedzia

"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej powalczy o Złotego Niedźwiedzia na przyszłorocznym festiwalu filmowym w Berlinie - poinformowali organizatorzy imprezy.

Mateusz Kościukiewicz w filmie "Twarz" /Bartosz Mrozowski /materiały prasowe

Najnowszy film laureatki Srebrnego Niedźwiedzia za "Body/Ciało" to film o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.



Szumowska powróciła z kamerą na wieś, stąd wycieczka na południe Polski - do Rożnowa, małopolskiej wsi pod Nowym Sączem. W produkcji zobaczymy nie tylko profesjonalnych aktorów, ale również mieszkańców wioski.

W główną rolę wciela się Mateusz Kościukiewicz, któremu na ekranie partnerują: Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol i Roman Gancarczyk.



Do polskich kin "Twarz" traf 6 kwietnia 2018.

O główną nagrodę festiwalu - Złotego Niedźwiedzia - film Szumowskiej rywalizował będzie m.in z nowym obrazem Gusa van Santa "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", francuską produkcją "Eva" w reżyserii Benoita Jacquota, rosyjskim filmem "Dowłatow" Aleksieja Germana Jra, nowym dziełem Laury Bispuri "Figlia mia" oraz dwoma niemieckimi filmami: "In den Gängen" Thomasa Stubera i "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" Philipa Gröninga.

68. edycję festiwalu filmowego w Berlinie zainauguruje pokaz nowego filmu Wesa Andersona "Wyspa psów". To pierwsza w historii imprezy animacją, która otworzy berlińską imprezę.



Rozgrywająca się w nieokreślonej przyszłości "Wyspa psów" to historia pięciu czworonogów, które przebywają na tytułowej wyspie, gdzie trafiają psy chorujące na grypę. Kiedy spotykają 12-letniego chłopca Atariego Kobayashiego, który przybył na wyspę w poszukiwaniu swojego pupila, razem planują akcję wielkiej ucieczki.



68. edycja Berlinale odbędzie się w dniach 15-25 lutego 2018.