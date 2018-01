"Tully": Jak być matką w 2018 roku

Charlize Theron i duet Jason Reitman - Diablo Cody, stojący za sukcesem nagrodzonej Oscarem brawurowej komedii "Juno", łączą siły w komedii o trzydziestoletniej matce trójki dzieci, która musi zmierzyć się z młodą, ponętną, szaloną i tajemniczą nianią...

Charlize Theron w scenie z filmu "Tully" /materiały prasowe

Marlo (Charlize Theron) od zawsze robiła wszystko samodzielnie, ale po narodzinach trzeciego dziecka opadła z sił. Za namową brata (Mark Duplass) decyduje się zatrudnić do pomocy w domowych obowiązkach młodą nianię, Tully (Mackenzie Davis).



Tajemnicza opiekunka szybko wywraca do góry nogami życie rodziny. Marlo musi zmierzyć się z przebojową i pełną energii dziewczyną, która ma w sobie wszystko to, co Marlo utraciła.



"Tully" - przebojowa komedia z laureatką Oscara Charlize Theron i znaną m.in. z serialu "Black Mirror" oraz filmu "Blade Runner 2049" Mackenzie Davis w kinach od 20 kwietnia!