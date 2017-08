​"Tulipanowa gorączka": Czar Alicii Vikander

Burzliwy romans "Tulipanowa gorączka", zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Debory Moggach, na nasze ekrany trafi 8 września. Reżyser Justin Chadwick był zdania, że zaangażowana do głównej roli Sophii Alicia Vikander ("Dziewczyna z portretu", "Ex-Machina", "Kochanek królowej"), u której boku wystąpił Christoph Waltz ("Spectre", "Django"), to idealny wybór.

Christoph Waltz i Alicia Vikander w scenie z "Tulipanowej gorączki" /materiały dystrybutora

- Ma w sobie siłę, jest dynamiczna, a jednocześnie wrażliwa. Z reguły gra skomplikowane postaci i czyni to absolutnie uczciwie. Po prostu zawsze jest prawdziwa - mówił reżyser Justin Chadwin. - Chciałem, by Sophia była grana jak współczesna kobieta i Alicia się ze mną zgodziła. Pragnąłem, by Christoph Waltz jako Cornelis miał silną partnerkę.



Vikander starała się nadać swej postaci prawość. - Cornelis jest człowiekiem, o którego Sophia naprawdę się troszczy, z którym dzieli życie - opowiadała aktorka. - Gdy poznaje Jana, początkowo nie chce mieć z nim nic wspólnego - odebrała bardzo chrześcijańskie wychowanie i nie zamierza porzucać męża. Ale z czasem pojawia się rozdarcie pomiędzy życiem, jakie prowadzi, a tym, które mogłaby prowadzić z Janem. W dodatku jest młodą kobietą, która nie zaznała namiętności. Gdy jej się to po raz pierwszy przydarza, nie umie nad tym zapanować.



Dane De Haan, odtwórca roli Jana, twierdził, że Vikander ma wielką zdolność rzucania czaru. - Gdy Jan po raz pierwszy widzi Sophię schodzącą ze szczytu schodów, jest oszołomiony jej urodą. Z czasem bardzo zaciekawi go, jak czuje się, będąc żoną starszego mężczyzny - wyjaśniał gwiazdor "Valeriana i Miasta Tysiąca Planet".



Amsterdam 1637. Urodziwa Sophia (Vikander) zostaje wydana za mąż za majętnego kupca (Waltz). Choć nie odwzajemnia jego uczucia, gotowa jest spełnić pragnienia małżonka i dać mu potomstwo. Dumny Cornelis zamawia u znanego malarza, Jana (DeHaan) portret, na którym chce zostać uwieczniony z ukochaną. Nie dostrzega, że między piękną Sophią i młodym artystą rodzi się uczucie. Wraz z rozkwitem miłości, na parę pada cień podejrzeń, a tajemnica zaczyna nieść ze sobą coraz większe ryzyko. Kochankowie obmyślają zwodniczy plan, który pozwoli im rozpocząć nowe życie. Ich pragnienia doprowadzą do porywającego i niespodziewanego zakończenia.