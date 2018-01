"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" docenione przez aktorów

21 stycznia Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych (SAG) wręczyła swoje nagrody. Aż trzy statuetki trafiły w ręce obsady "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri". Film został nagrodzony we wszystkich kategoriach, w których był nominowany.

Nagrody SAG zdobyli m.in. Sam Rockwell i Frances McDormand /materiały dystrybutora

Najlepszą aktorką według SAG została uznana odtwórczyni głównej roli w filmie Martina McDonagha Frances McDormand. W "Trzech billboardach za Ebbing, Missouri" wciela się ona w zgorzkniałą, sarkastyczną i nie stroniącą od przemocy Mildred Hayes. Choć od morderstwa jej córki upłynęło kilka miesięcy, to lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i zamieszcza na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (Woody Harrelson).

Statuetkę odebrał również partnerujący McDormand na planie Sam Rockwell, który zagrał w filmie posterunkowego Dixona - niezrównoważonego, porywczego maminsynka, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy. SAG doceniła także całą obsadę filmu, który ma duże szanse na kilka Oscarów - nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną ogłoszone już 23 stycznia.



Najlepszym aktorem został uznany Gary Oldman, który w "Czasie mroku" Joe Wrighta wcielił się w premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla - w przededniu podjęcia przez niego decyzji o przystąpieniu jego kraju do drugiej wojny światowej. Nagrodę dla aktorki drugoplanowej zdobyła Allison Janney za rolę matki głównej bohaterki w filmie "Jestem najlepsza. Ja, Tonya".

Wielkim przegranymi gali okazał się z kolei film "Lady Bird" Grety Gerwig, który mimo trzech nominacji nie zdobył żadnej statuetki. W niezbyt dobrych humorach humorach wracali do domu również członkowie obsady serialu "Stranger Things", którzy mimo aż czterech szans nie dostali ani jednej nagrody.

Po dwie statuetki SAG trafiły z kolei w ręce twórców seriali "Wielkie kłamstewka", "Tacy jesteśmy" i "Figurantka".

Nagroda za dorobek artystyczny została przyznana Morganowi Freemanowi. 24. gala rozdania nagród SAG odbyła się w Shrine Auditorium w Los Angeles.

Ceremonię rozdania nagród poprzedziły dwa dni demonstracji w obronie praw kobiet, w których uczestniczyły setki tysięcy osób. Podczas gali wielokrotnie padały deklaracje poparcia dla akcji akcji #MeToo oraz Time's up. "Żyjemy w przełomowym momencie, maszerujemy naprzód z pozytywną energią i skupieniem, dopilnujmy, byśmy pełniły tę misję z empatią i wytrwałością" - oświadczyła w mowie powitalnej prowadząca ceremonię Kristen Bell.

SAG Awards, przyznawane przez 120 tys. amerykańskich aktorów, zwykle wskazują faworytów do najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu - Oscarów, gdyż to właśnie aktorzy stanowią największą grupę głosujących w Akademii Filmowej.





Nagrody SAG 2018:

AKTOR: Gary Oldman - "Czas mroku"

AKTORKA: Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTOR DRUGOPLANOWY: Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTORKA DRUGOPLANOWA: Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

OBSADA: "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTOR W FILMIE TELEWIZYJNYM LUB SERIALU LIMITOWANYM: Alexander Skarsgård - "Wielkie kłamstewka"

AKTORKA W FILMIE TELEWIZYJNYM LUB SERIALU LIMITOWANYM: Nicole Kidman - "Wielkie kłamstewka"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM: Sterling K. Brown - "Tacy jesteśmy"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM: Claire Foy - "The Crown"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM: William H. Macy - "Shameless - Niepokorni"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM: Julia Louis-Dreyfus - "Figurantka"

OBSADA W SERIALU DRAMATYCZNYM: "Tacy jesteśmy"

OBSADA W SERIALU KOMEDIOWYM: "Figurantka"

KASKADERZY W FILMIE: "Wonder Woman"

KASKADERZY W SERIALU: "Gra o tron"