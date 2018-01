Trwają zdjęcia do "Ułaskawienia" Kolskiego

W Międzylesiu w województwie dolnośląskim rozpoczął się w w piątek, 15 stycznia, kolejny etap zdjęć do filmu "Ułaskawienie" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.

Premiera "Ułaskawienia" Jana Jakuba Kolskiego zapowiadana jest na koniec 2018 roku

Najnowszy film w reżyserii Kolskiego to historia o rodzicach żołnierza opowiedziana z perspektywy ich siedemnastoletniego wnuka, a tło do filmu stanowią wspomnienia powojennej Polski. Główne role w filmie zagrają Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jankowski i Michał Kaleta. Autorem zdjęć do filmu jest Julian Kernbach.



"Chcę powołać się w filmie na życie swoich dziadków - Anny i Jakuba. W ich losie wpisanym w panoramę losów polskich pierwszych lat po wojnie przechował się jakiś szczególnie przejmujący depozyt cierpienia, uporu, odwagi i... miłości. Zmieniały się ustroje, z nimi perspektywy, ale jedno pozostało niezmienne: pewność, że najodważniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek poznałem, była moja babcia Hania, zaś mężczyzną - mój dziadek Jakub" - powiedział Kolski.

Pierwszy etap zdjęć do "Ułaskawienia" rozpoczął się jesienią 2017 roku, realizowane były wówczas na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Czechach.

Film współprodukowany jest przez Odrę-Film w ramach Dolnośląskiego Funduszu Filmowego.

Jak poinformował PAP Life Jarosław Perduta, dyrektor Odry-Film, głównym celem funduszu jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. "To doskonały sposób na promocję regionu i ważny instrument wsparcia naszego rodzimego, dolnośląskiego środowiska filmowego" - powiedział. Ostatnie, duże produkcje realizowany przy udziale Odry-Film to m.in.: "Pokot" Agnieszki Holland, "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana i "Najlepszy" Łukasza Palkowskiego.