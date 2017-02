"Toni Erdmann": Sandra Hüller śpiewa hit Whitney Houston

Dystrybutor filmu "Toni Erdmann" - Gutek Film - udostępnił fragment obrazu Maren Ade, w którym odtwórczyni głównej roli Sandra Hüller śpiewa przebój Whitney Houston "Greatest Love of All".

Sandra Hüller w filmie "Toni Erdmann" /Gutek Film /materiały dystrybutora

Najnowszy film Maren Ade ("Wszyscy inni") to pełna humoru historia napiętych relacji między trzydziestoletnią śmiertelnie poważną menadżerką, a jej nieustannie wygłupiającym się ojcem.



Reklama

Pokazana w konkursie ostatniego festiwalu w Cannes komedia "Toni Erdmann" stała się wydarzeniem imprezy. W rankingu międzynarodowej krytyki prowadzonym przez magazyn "Screen" otrzymała najwyższe oceny spośród wszystkich filmów recenzowanych w ostatniej dekadzie.



Film okazał się również niekwestionowanym triumfatorem gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych. Nominowany w 5 kategoriach zdobył wszystkie najważniejsze nagrody: dla Najlepszego Filmu, Najlepszego Reżysera, za Najlepszy Scenariusz oraz dla odtwórców głównych ról: Sandry Hüller (Najlepsza Aktorka) i Petera Simonischeka (Najlepszy Aktor). Maren Ade stała się tym samym pierwszą kobietą w 29-letniej historii Europejskich Oskarów, której film zdobył główną nagrodę Akademii.



Winfred jest rozwiedzionym, emerytowanym nauczycielem gry na pianinie, który uwielbia wygłupy i nieustannie robi kawały swoim sąsiadom z przeciętnego niemieckiego przedmieścia. Jego córka Ines - pracująca za granicą konsultantka w wielkiej korporacji - lubi mieć wszystko pod kontrolą równie mocno, jak jej ojciec lubi się zgrywać. Przez lata ich relacje nie układały się zbyt dobrze, więc kiedy ojciec nieoczekiwanie przyjeżdża na kilka dni odwiedzić córkę, jego wizyta przybiera zaskakujący przebieg. Aby przywrócić zestresowanej Ines radość życia i poczucie humoru, Winfred tworzy fikcyjną postać - niepoprawnego biznesmena Toniego Erdmanna.



"Toni Erdmann" to przewrotna, wzruszająca komedia o tym, co jest w życiu naprawdę ważne. To historia kobiety, która poświęciła wszystko dla pracy, ale będzie musiała przemyśleć wyznawane przez siebie wartości. Może to właśnie szalony Toni Erdmann pomoże jej odkryć coś, czego nałogowa pracoholiczka nie była w stanie dostrzec?