Tomasza Karolaka recepta na szczęśliwy związek

Dużymi krokami zbliża się premiera "Porad na zdrady" - komedii o testowaniu wierności facetów. W filmie występuje m.in. Tomasz Karolak. Aktora grającego specjalistę od relacji damsko-męskich spytaliśmy o jego receptę na szczęśliwy związek.

Tomasza Karolaka od lat łączy się z aktorką i modelką Violettą Kołakowską, z którą ma córkę i syna /Andras Szilagyi /MWMedia

24 lutego do kin trafi komedia romantyczna "Porady na zdrady" w reżyserii niekwestionowanego króla tego gatunku filmowego - Ryszarda Zatorskiego, twórcy takich hitów, jak "Nigdy w życiu", "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie?" i "Dzień dobry, kocham Cię!". Główne role przypadły Magdalenie Lamparskiej, Annie Dereszowskiej i Mikołajowi Roznerskiemu. Do obsady trafił również Tomasz Karolak.

Centralną postacią w filmie jest Kalina, kreowana przez Lamparską. Zostaje ona zdradzona w dniu ślubu. To przykre doświadczenie skłania ją, by rozkręcić nietypowy biznes, który ma uderzyć w niewiernych mężczyzn. Pomaga kobietom, testując lojalność ich partnerów. Jej wspólniczką jest koleżanka Fretka (Anna Dereszowska). Wszystko idzie zgodnie z planem do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja.

Postać Karolaka, Tymek, to król poczytnych poradników na temat relacji damsko-męskich. Jest kolegą głównego bohatera Macieja, którego gra Roznerski. Jak stwierdza w rozmowie z PAP Life Karolak: "Jestem tutaj dobrze obsadzony, dlatego że mam podobne cechy charakteru i podobny sposób myślenia jak ta postać. Poza tym kiedyś jedną z moich specjalności było doradzanie kolegom, jak mają się zachowywać w związku. Tak to jest, że z jednej strony mówisz komuś, jak ma postępować, a z drugiej sam popełniasz różne błędy".

Aktor nie musiał przeprowadzać z ekspertami konsultacji przed rolą. "Mam przyjaciół, którzy są profesjonalnymi coachami i psychologami. Jedną z moich znajomych jest kobieta, która prowadzi terapię związków" - wyznaje Karolak.

Gwiazdor ma wyrobiony pogląd na to, co decyduje o szczęściu w życiu sercowym. "Moim zdaniem wszystko sprowadza do kilku prawd. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nic nie jest dane raz na zawsze. Po drugie, jeśli jesteś w związku, to musisz nad nim pracować. Mężczyźni, którzy myślą, że zamiast codziennych gestów czułości, drobnych prezentów, jak kwiaty, wystarczy raz na jakiś czas kupić bilet na Saharę, mylą się. Trzeba zadbać i o jedno, i o drugie" - zauważa.

Karolak zdobył dużą wiedzą praktyczną o relacjach damsko-męskich. Chociaż od lat łączy się go z aktorką i modelką Violettą Kołakowską, z którą ma córkę i syna, media wielokrotnie donosiły o ich rozstaniach i powrotach. Podobno partnerką aktora była wcześniej Magdalena Boczarska.