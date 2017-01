Tomasz Karolak jako Marek Hłasko

Premiera spektaklu "Komeda", poświęconego życiu i twórczości Krzysztofa Komedy, który zyskał międzynarodową sławę jako autor muzyki filmowej, odbędzie się 13 stycznia w Teatrze IMKA. W pisarza Marka Hłaskę, przyjaciela Komedy, wciela się Tomasz Karolak.

W spektaklu "Komeda" osią fabuły są spotkania muzyka z wybitnymi osobowościami jego epoki, m.in. Romanem Polańskim czy Markiem Hłasko. Okazały się one kluczowe, jeśli chodzi o jego losy - artystyczne i życiowe. Twórcy spektaklu chcą też spojrzeć na Komedę z prywatnej, domowej perspektywy. Głównym narratorem jest Zofia Komedowa, żona muzyka, która matkowała mu i organizowała jego codzienne życie.



Spektakl prezentowany będzie w ramach współpracy Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka oraz Teatru IMKA z Warszawy. Projekt "DuoPolis Kulturalne Warszawa-Łódź" zakłada wzajemną wymianę i prezentację spektakli teatralnych, a także realizacje wydarzeń artystycznych m.in. festiwali, konkursów i koncertów. W Teatrze Nowym premiera spektaklu odbyła się 16 grudnia, warszawską premierę zaplanowano na 13 stycznia.



Na scenie występują aktorzy dwóch teatrów: Iwona Bielska, Monika Buchowiec, Delfina Wilkońska, Michał Bieliński, Mateusz Janicki, Tomasz Karolak i Adam Kupaj.



Karolakowi przypadła rola Marka Hłaski. "To idol mojego dzieciństwa i młodości. Wydaje mi się, że jestem podobny do Hłaski z ostatniego okresu jego życia, kiedy był już korpulentny. Musiałem zastanowić się, jak to jest, kiedy twój najlepszy przyjaciel ginie poniekąd z twojej winy" - mówi PAP Life aktor.



Komeda zmarł w 1969 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku - podczas powrotu z imprezy w Los Angeles, gdzie pracował nad muzyką do "Dziecka Rosemary", został przypadkowo zepchnięty ze skarpy przez Hłaskę. Kompozytor zranił się w głowę. Stwierdzono krwiaka mózgu - po przewiezieniu do Polski, Komeda zmarł w szpitalu w Warszawie.



"Ten spektakl nie bez kozery będzie prezentowany w Imce. Właśnie w budynku Imki, m.in. z inicjatywy Komedy, powstał pierwszy jazzowy klub w Warszawie. To tutaj odbywały się też pierwsze koncerty jazzowe, które organizował Leopold Tyrmand" - opowiada Karolak.



O ile domeną Komedy był jazz, o tyle ulubionym gatunkiem muzycznym Karolaka jest rock. Udziela się jako wokalista w zespole Pączki w tłuszczu. W sylwetra formacja zagrała w Słupsku. 22 lutego ukaże się debiutancka płyta Pączków w tłuszczu.



Nie samą pracą żyje człowiek. "W okresie ferii zamierzam pojechać dziećmi na narty do Włoch" - zapowiada aktor. Swojego blisko 4-letniego syna Leona zamierza posłać do przedszkola narciarskiego. 9-letnia Lena uczyła się szusować w podobnym wieku. Dotychczas Karolak najczęściej spędzał zimowy urlop w Pilsku w Beskidzie Żywieckim.