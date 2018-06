Tomasz Bagiński wyreżyserował teledysk do nowej piosenki Dawida Podsiadły

Nowy singiel Dawida Podsiadły nosi tytuł "Małomiasteczkowy" i zapowiada trzecią płytę artysty, której premierę zaplanowano na jesień 2018 roku. Za scenariusz i reżyserie klipu odpowiada Tomasz Bagiński ("Katedra", "Sztuka spadania") - reżyserią i scenariuszem, za kamerą stanął Kajetan Plis. Całość teledysku została nakręcona na taśmie 16 mm.

Tomasz Bagiński AKPA

"Wejście w tę sytuację z kamerą i wprowadzenie w nią Dawida jako bohatera to klucz do tego projektu. Wybór języka dokumentalnego był naturalny. Zależało mi na łapaniu prawdziwych momentów - nie inscenizowaniu scen pod kamerę, ale rejestrowaniu tego, co się dzieje. Wtedy pojawił się operator, Kajetan Plis z kapitalnym pomysłem powrotu do technologicznych źródeł i rejestrowania filmu na taśmie 16 milimetrów, zamiast na kamerach cyfrowych. Od razu wiedzieliśmy, że to jest to. Na taśmie nie pracowałem już chyba z piętnaście lat. To odświeżające doświadczenie" - mówi Bagiński.



Rozpoczynając wraz ze studiem Dobro i Platige Image pracę nad “Małomiasteczkowym", Bagiński skupił się na głębszym sensie tekstu piosenki. Przeprowadzka z rodzinnych stron do obcego, większego miasta lub emigracja do innego kraju stanowiła punkt wyjścia do pomysłu na teledysk. Oderwanie się od źródeł, wyjazd z rodzinnych stron czy emigracja natychmiast wywołują skojarzenia z procesem przesadzania drzewa. Dlatego też stała się motywem przewodnim teledysku ,,Małomiasteczkowy’’.

"Małomiasteczkowy" to długo oczekiwany powrót jedynego polskiego wykonawcy, któremu przez ostatnie piętnaście lat udało się zdobyć dwukrotnie z rzędu certyfikat "diamentowej płyty" przyznawanej za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Właśnie tyle osób kupiło zarówno debiutancką płytę Dawida "Comfort and Happiness" z 2013 roku, jak i jego drugi album "Annoyance and Disappointment" z 2015 roku.