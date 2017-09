"Tom of Finland": Fiński kandydat do Oscara

Obraz "Tom of Finland" został wybrany fińskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Gala oscarowa odbędzie się 4 marca 2018 roku w Los Angeles.

Kadr z filmu "Tom of Finland" /materiały prasowe

"To piękny portret jednego z najbardziej znanych na całym świecie Finów" - napisała w poniedziałek, 4 września, w specjalnym komunikacie Fińska Komisja Filmowa.



Jak podaje magazyn "The Hollywood Reporter", komisja dodała, że film jest "świetnie zrealizowany, a fiński aktor Pekka Strang znakomicie zinterpretował wyjątkowe życie Touko Laaksonena".

"Tom of Finland" to filmowa biografia jednej z najważniejszych postaci kultury gejowskiej XX wieku.

Fiński rysownik, Touko Laaksonen, wraca z frontu II wojny światowej do rodzimych Helsinek. W tym czasie Finlandia, jak i wiele innych europejskich krajów, ogarnięta jest falą homofobii i represji wobec gejów. Nie mogąc realizować swoich pragnień, Touko szuka wolności w sztuce. Tak powstają pierwsze homoerotyczne rysunki przedstawiające muskularnych mężczyzn w skórach i opiętych jeansach.

Mimo usilnych prób, nie udaje się opublikować jego prac w żadnym magazynie. Dopiero wyjazd do USA otwiera Touko drogę do szerokiej publiczności. Tak rodzi się "Tom of Finland", symbol pokolenia gejowskiej rewolucji.



Reżyserem filmu "Tom of Finland" jest Dome Karukoski, autor takich produkcji, jak "Serce lwa" czy "Lapońska odyseja". Tytuł zadebiutuje na ekranach polskich kin 24 listopada. Dystrybutorem jest firma Tongariro Releasing.

Jubileuszowa 90. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 4 marca 2018 roku. Lista nominowanych zostanie ogłoszona 23 stycznia.