To był ich rok! Największe gwiazdy 2017

Hollywood rządzi się swoimi zasadami. Jedną z najważniejszych jest powiedzenie: "nigdy nie wiesz, kiedy trafi ci się przepustka do sławy". Los gwiazdy bywa nieprzewidywalny i nieraz drobna rola w niskobudżetowym filmie może okazać się złotą kartą na szczyt. Inni o wymarzone miejsce w topie walczą latami. Udaje się garstce... Oto dziesięć osób, do których należał kończący się rok. Jedno jest pewne - o nich jeszcze usłyszycie!

Zdjęcie Gal Gadot to największe aktorskie odkrycie roku /materiały prasowe

Gal Gadot - "Wonder Woman"

32-letnią aktorkę z Izraela świat poznał dzięki komiksowym widowiskom z uniwersum DC. Gadot po raz pierwszy wcieliła się w amazońską superbohaterkę, Wonder Woman, w niezbyt dobrze przyjętym "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (2016) Zacka Snydera. Już wtedy mówiło się o niej jako o jednym z nielicznych jasnych punktów na mapie uniwersum. Przełom nastąpił jednak dopiero w tym roku za sprawą solowego filmu o przygodach Diany Prince - "Wonder Woman" w reżyserii Patty Jenkins. Kosztująca 150 milionów dolarów superprodukcja okazała się największym zaskoczeniem letniego sezonu, zbierając świetne recenzje i zarabiając na całym świecie ponad 800 milionów dolarów - więcej niż takie filmy, jak "Logan" i piąta odsłona "Piratów z Karaibów".

Gadot w mgnieniu oka urosła do miana nowej idolki Ameryki. Jej naturalność zachwyciła nie tylko fanów komiksów, ale także krytyków i to do tego stopnia, że wraz z rozpoczęciem sezonu nagród, kreację izraelskiej piękności zaczęto wymieniać wśród najważniejszych występów roku. Niektórzy przypuszczają nawet, że Gadot może sprawić gigantyczną niespodziankę, pojawiając się na liście oscarowych nominacji... Co odpowiada za ten sukces? Poza umiejętnościami aktorskimi i egzotycznym wyglądem (gwiazda ma 178 centymetrów wzrostu i wcześniej pracowała jako modelka, m.in. biorąc udział w konkursie Miss Universe), z pewnością silny charakter - Gadot jest jednym z najważniejszych głosów w kwestii niezależności kobiet. Co ciekawe, w młodości aktorka nie planowała związać swojej przyszłości z kinem, chciała być choreografem. Nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się, że zmieniła plany...