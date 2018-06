Tim Burton o latającym słoniu

Reżyser Tim Burton wskrzesza powieść napisaną przez Helen Aberson w 1939 roku i przeniesioną na ekrany dwa lata później przez Walta Disneya. Nakręcił film o latającym słoniu Dumbo.

Kadr z filmu "Dumbo" /materiały prasowe

Wyobrażona w 1939 roku przez amerykańską autorkę książek dla dzieci Helen Aberson postać Dumbo jest lubiana od dziesięcioleci i nadal porusza maluchy. Przeniesiony na ekran przez Walta Disneya w 1941 r. słoń z wielkimi uszami powraca pod ręką kapryśnego reżysera Tima Burtona. Film wyprodukuje Studio Disneya.



Film Burtona będzie łączył grę aktorską z animacją. Występują w nim m.in. Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green i Michael Keaton. To oni będą towarzyszyć przygodom latającego słonia. Słoń, który wygląda jak żywy, został wygenerowany komputerowo. Reżyser ujawnił już zwiastun filmu.

Jak ujawnia ów zwiastun "Dumbo", Disney Studio odkurzy również dawny scenariusz, gdzie zobaczymy byłego cyrkowca, granego przez Colina Farrella, i jego dzieci. Film Burtona pojawi się w kinach 27 marca 2019 r.

W komentarzach na łamach "Le Figaro" można przeczytać, że jeśli reżyser posłuży się słynną "receptą Burtona" to powtórzy sukces z 2010 roku, gdy studio zarobiło ponad miliard dolarów dzięki jego realizacji "Alicji w Krainie Czarów". Sądząc po zwiastunie, "Dumbo" Burtona będzie jednak bardziej mroczny niż to było w oryginalnej historii. Jednak widzowie liczą na charakterystyczny rozmach i wyobraźnię Burtona w baśniowych, kolorowych scenach. Czy będzie to jednak dobry film familijny, przekonamy się w przyszłym roku.