Til Schweiger jako "Wściekły Nick"

Gwiazda "Bandyty" i "Bękartów wojny" - Til Schweiger wciela się w tytułową rolę w thrillerze akcji "Wściekły Nick" (ang. "Nick Off Duty"), w którym główny bohater rusza w pościg za terrorystami, którzy porywają jego dziecko. W roli uprowadzonej dziewczyny - Luna Schweiger, prawdziwa córka aktora.

Til Schweiger w scenie z filmu "Wściekły Nick" /materiały dystrybutora

Znany szerokiej publiczności z udziału w superprodukcji Quentina Tarrantino Schweiger zaserwuje widzom wybuchowe połączenie postaci Bryana Millsa z "Uprowadzonej", Ethana Hunta z "Mission Impossible" i Jamesa Bonda. Kiedy chodzi o córkę... nie ma rzeczy niemożliwych! "Wściekły Nick" w kinach od 17 lutego.



Nick (Til Schweiger) jest twardym policjantem, który stracił żonę z rąk tureckiej mafii. Jego porywcza córka (Luna Schweiger) rusza do Stambułu, aby pomścić śmierć matki. Plan dziewczyny nie wypala i trafia w ręce nieobliczalnych gangsterów, którzy zajmują się wywozem młodych kobiet do nielegalnej kliniki transplantacji organów w Moskwie. Na miejscu ma zostać poddana drastycznej operacji wykonanej przez bezwzględnego lekarza znanego jako "The Sandman".



Na wieść o zniknięciu córki, pełen furii Nick rusza na ratunek. Na miejscu trafia na trop tajemniczego Chekera, który stoi za porwaniem dziewczyny. Doskonale wytrenowany policjant zrobi wszystko, aby uwolnić swoje dziecko, a każdy kto stanie mu na drodze będzie musiał się liczyć z natychmiastową egzekucją. Kiedy uratowanie córki jest już na wyciągnięcie ręki, na drodze Nicka staje jego dawny przeciwnik - powiązany z rosyjską mafią bandyta Firat Astan. Czas ucieka.