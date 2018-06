"Thelma": Ukryte pragnienia

8 czerwca do polskich kin trafi thriller "Thelma" w reżyserii Joachima Triera - opowieść o nadprzyrodzonych mocach i najgłębiej ukrytych pragnieniach. Jak pisze ThePost, "Thelma" to fascynujące połączenie Bergmanowskiego klimatu z kinem akcji na poziomie, którego nie powstydziłby się Stephen King.

Kaya Wilkins i Eli Harboe w filmie "Thelma" /Gutek Film /materiały dystrybutora

Joachim Trier to jeden z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych norweskich filmowców. W swojej filmografii ma takie tytuły jak "Reprise. Od początku raz jeszcze" (2006, Discovery Award na festiwalu w Toronto), "Oslo, 31 sierpnia" (2011, sekcja Un Certain Regard MFF w Cannes) czy anglojęzyczny "Głośniej od bomb" (2015, Konkurs Główny MFF w Cannes) w gwiazdorskiej obsadzie (Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert). Na ostatnim MFF w Cannes Trier był przewodniczącym Jury Tygodnia Krytyki (La Semaine de la Critique).



Najnowsze dzieło reżysera "Thelma" miał swoją premierę na MFF w Toronto, był też norweskim kandydatem do Oscara. Film w znacznej mierze swoją wiarygodność emocjonalną zawdzięcza odtwórczyni głównej roli, Eli Harboe. Podczas ostatniego Berlinale aktorka odebrała wyróżnienie dla młodych, obiecujących aktorów europejskich (European Shooting Star). Wcześniej wśród laureatów tego wyróżnienia znaleźli się, m.in.: Agata Buzek, Jakub Gierszał, Daniel Craig, Alicia Vikander i Rachel Weisz.



Reklama

Eili Harboe partneruje niemniej uzdolniona Kaya Wilkins. Odtwórczyni Anji od lat jest wziętą modelką, pojawia się na wybiegach międzynarodowych pokazów Fashion Week. Jest również piosenkarką i autorką muzyki, występującą pod pseudonimem Okay Kaya. Rola w "Thelmie" to jej kinowy debiut.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie związanych z dorosłością emocji komplikuje nie tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców - religijnych fanatyków.



Okazuje się, że w Thelmie drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rzeczywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój. Wkrótce zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią życie jej i otoczenia. Czy wtedy Thelma stawi czoła pytaniom o własną tożsamość? Reżyser wciąga widza w poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co leży u źródeł zachowania dziewczyny. I trzyma w napięciu aż do - zaskakującego - finału.