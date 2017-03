"The Girl in the Spider’s Web": Lisbeth Salander wróci na ekrany

Na 5 października 2018 roku wyznaczono datę premiery "The Girl in the Spider’s Web", wielkiego kinowego powrotu Lisbeth Salander. Zdjęcia do filmu ruszą w sierpniu, za reżyserię odpowiedzialny jest Fede Alvarez, twórca zeszłorocznego hitu "Nie oddychaj".

Rooney Mara w ostatnim obrazie serii - "Dziewczyna z tatuażem" (2011) /materiały dystrybutora

Lisbeth Salander to kultowa postać z jednego z największych bestsellerów książkowych ostatnich lat - cyklu powieści Stiega Larssona. Autorem "The Girl in the Spider’s Web" (w Polsce książkę wydano pod tytułem "Co nas nie zabije") jest David Lagercrantz, który po śmierci Larssona - zgodnie z wolą spadkobierców - podjął się kontynuacji przebojowej serii. Autorami scenariusza są Steven Knight oraz Fede Alvarez i Jay Basu.

W filmie spotkamy się z zupełnie nową obsadą. Właśnie trwają poszukiwania aktorki, która wcieli się w postać Lisbeth.

"Na tle całej współczesnej literatury postać Lisbeth Salander jest jedyna w swoim rodzaju. To być można jedna z najważniejszych postaci kobiecych. Każde z jej wcieleń jest niezapomniane, tworzy postać złożoną, możliwe, że najbardziej złożoną w literaturze ostatnich lat. Kontynuacja spuścizny Stiega Larssona, której podjął się David Lagercrantz, to wielkie dzieło. Jesteśmy zaszczyceni i podekscytowani tym, że możemy przenieść tę postać ponownie na ekran. Tym bardziej, że za kamerą stanie Fede Alvarez, niezwykły reżyser z zupełnie świeżym spojrzeniem i własną wizją świata" - mówi szef Columbia Pictures, Stanford Panitch.