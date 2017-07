"The Disaster Artist": James Franco w najgorszym filmie świata

James Franco jako twórca najgorszego filmu w historii kina? Najnowsza produkcja aktora "The Disaster Artist" opowiada o kulisach powstania kultowego dzieła "The Room" w reżyserii Tommy'ego Wiseau.

James Franco w zwiastunie filmu "The Disaster Artist" /YouTube

W zwiastunie produkcji widzimy Jamesa Franco (Wiseau) próbującego bez powodzenia zagrać jedną scenę kręconego właśnie filmu. Wspomaga go dobry kumpel Seth Rogen, który wciela się w nadzorującego produkcję Sandy'ego Schklaira.

Reklama

Komedia "The Disaster Artist" zabiera nas za kulisy realizacji niezależnego filmu "The Room", nakręconego w 2003 roku przez mało znanego i niezbyt utalentowanego filmowca Tommy'ego Wiseau. Powszechna krytyka obrazu sprawiła, że "The Room", szybko uznany "najgorszym filmem, jaki kiedykolwiek nakręcono", wkrótce zyskał status kultowego dzieła.



"The Disaster Artist" powstał na podstawie wspomnieniowej książki przyjaciela Wiseau - Grega Sestero, którego zobaczymy także na ekranie w roli brata Tommy'ego Wiseau.

W epizodycznej roli pojawi się również Bryan Cranston.