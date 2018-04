Thandie Newton o filmie "Han Solo: Gwiezdne wony - historie"

Thandie Newton jest pierwszą czarnoskórą aktorką, która zagrała znaczącą rolę w serii "Gwiezdne wojny". W kogo wciela się hollywoodzka gwiazda?

Thandie Newton jest podekscytowana faktem, że zagrała w filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" /Frazer Harrison /Getty Images

Thandie Newton występuje w nowym filmie Rona Howarda "Solo: A Star Wars Story" i gra tam bohaterkę o imieniu Val. Film wejdzie na ekrany polskich kin 25 maja 2018 roku.

45-letnia aktorka przyznaje, że jest podekscytowana faktem bycia pierwszą czarnoskórą kobietą, która odegra ważną rolę w opowieściach z odległej galaktyki.



"Jestem pierwszą kolorową kobietą, która odegra znaczącą rolę w uniwersum 'Gwiezdnych wojen'" - przyznała Thandie Newton w jednym z niedawnych wywiadów.



Przy dwóch innych częściach sagi - "Przebudzenie Mocy" i "Ostatni Jedi" - pracowała co prawda Lupita Nyong’o, jednak jej postać była generowana komputerowo.



"Nie mogliście dostrzec jej koloru skóry" - stwierdziła Newton.

Brytyjska aktorka Thandie Newton zaznaczyła, że na tym etapie nie może zdradzić zbyt wielu szczegółów dotyczących jej postaci, jednak swój występ w "Gwiezdnych wojnach" uważa za duże wydarzenie.

"To ekscytujące, ale to wszystko, co mogę powiedzieć. To dla mnie wielka sprawa" - oświadczyła na antenie Radia Times.

Wideo "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie" [trailer 2]