"Tam, gdzie mieszka Bóg": Papież w filmie

Dokładnie13 marca mija 5 lat odkąd Papież Franciszek został wybrany na Ojca Świętego. Przez ten czas wielokrotnie udowadniał, że dzieci stanowią dla niego bardzo ważną część Kościoła. To właśnie z myślą o najmłodszych Papież zdecydował się na historyczne wydarzenie, jakim jest osobisty udział Głowy Kościoła w kinowym filmie fabularnym.

Papież Franciszek w scenie z filmu "Tam, gdzie mieszka Bóg" /materiały dystrybutora

"Tam, gdzie mieszka Bóg" trafi na polskie ekrany 20 kwietnia. To oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie i przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii.



"Nasz film wyrósł z pragnienia Papieża Franciszka, aby przez film przekazać dzieciom wiadomość od Jezusa" - mówi współreżyserka "Tam, gdzie mieszka Bóg", Graciela Rodriguez.



"Jezus szuka cię i czeka na ciebie. (...) Znajdź go. Odważ się, to zrobić" - oto przesłanie, która za pośrednictwem filmu daje dzieciom Papież Franciszek.



Uroczysta premiera "Tam, gdzie mieszka Bóg" odbyła się w Watykanie i - obok pokazu "Milczenia" Martina Scorsese - była jedyną tego rodzaju projekcją filmową w Stolicy Apostolskiej w 2017 roku. Film jest wspólnym dziełem światowej sławy psycholog Gracieli Rodriguez oraz reżysera i producenta Charliego Mainardiego, autora reklam dla największych firm i marek. "’Tam, gdzie mieszka Bóg’ to film o dzieciach szukających Boga" - pisał o obrazie The Guardian.



Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. W ślad za chłopcem wyrusza czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych przygód na leśnym szlaku. A przede wszystkim zrozumieją, że z Bożą pomocą są w stanie stawić czoła największym przeciwnościom.