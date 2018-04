"Tam, gdzie mieszka Bóg": Papież gra samego siebie

"Tam, gdzie mieszka Bóg" to realizacja, w której po raz pierwszy w dziejach kina papież zagrał samego siebie. Od piątku, 20 kwietnia, film jest obecny na ekranach polskich kin.

Uroczysta premiera "Tam, gdzie mieszka Bóg" odbyła się w Watykanie /materiały dystrybutora

Skierowana do dzieci opowieść "Tam, gdzie mieszka Bóg" jest inspirowana historiami z Biblii. Opowiada o Andrew, który ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. Za chłopcem wyrusza czwórka jego szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych przygód na leśnym szlaku. Podczas podróży spotykają papieża Franciszka.



"Jezus szuka cię i czeka na ciebie. (...) Znajdź go. Odważ się to zrobić" - oto przesłanie, które za pośrednictwem filmu daje dzieciom Ojciec Święty.

Uroczysta premiera "Tam, gdzie mieszka Bóg" odbyła się w Watykanie w 2017 r. Przed projekcją filmu papież Franciszek napisał list. Pisze w nim: "Dziękuję za waszą odwagę. Jestem przekonany, że ten film będzie małym ziarenkiem, ale podobnie jak ziarno gorczycy, o którym mówi Ewangelia, będzie ono wzrastać".

Film został zrealizowany przez psycholog Gracielę Rodriguez, (która znała Ojca Świętego z czasów gdy opracowywali wspólnie projekty pomocy socjalnej, kiedy papież był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires) oraz reżysera i producenta Charliego Mainardiego.

Oprócz Jorge Mario Bergoglio w filmie zagrają: Emma Duke, Cory Gruter - Andrew, Aiden Cumming Teicher, Kyle Breitkopf, Kaelyn Breitkopf, Sam Duke, Natalia Imbrosciano, Tatiana Rodriguez i Victor Taylor.