"Sztuka kochania" jedną ze świątecznych premier Canal+

Święta w Canal+ miną pod znakiem kinowych superprodukcji, głośnych premier i historycznej walki pomiędzy miłością a władzą. Widzowie zobaczą premierowo m.in.: poruszający melodramat "Światło między oceanami", ekranizację serii niezwykle popularnych gier komputerowych "Assassin’s Creed", polską komedię romantyczną "Po prostu przyjaźń", kinowy hit "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz zrealizowany z rozmachem miniserial historyczny "Maksymilian i Maria. Między władzą a miłością".

Magdalena Boczarska jako Michalina Wisłocka w "Sztuce kochania" /NEXT FILM /materiały dystrybutora

Canal + zaprosi swoich widzów na świąteczne cykle filmowe.



Reklama

Wigilijną noc wypełni "Wieczór z Michaelem Fassbenderem", który zacznie się od wzruszającej opowieści o potrzebie bycia szczęśliwym, czyli filmu "Światło między oceanami" (premiera: 24 grudnia o godz. 20).



Bohater wojenny Tom Sherbourne (Michael Fassbender) przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do niego ukochana żona Isabel (Alicia Vikander). Zakochani żyją szczęśliwie, jednak ich największym niespełnionym pragnieniem jest dziecko. Miesiące bezowocnych starań, dwa poronienia i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczyna wpędzać Isabel w depresję. I wtedy zdarza się cud: do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, na pokładzie której Tom znajduje żywe niemowlę. Para postanawia przyjąć dziecko i wychować jako własne. Niestety wkrótce okazuje się, że w okolicy zrozpaczona matka poszukuje zaginionego maleńkiego dziecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Światło między oceanami" [trailer] materiały dystrybutora

Na wszystkich fanów ekranizacji gier komputerowych czekać będzie "Assassin’s Creed" (premiera: 24 grudnia o godz. 22.10). Na ekranie, oprócz Michaela Fassbendera, zobaczymy plejadę gwiazd m.in.: zdobywców Oscarów Marion Cotillard ("Niczego nie żałuję - Edith Piaf") i Jeremy'ego Ironsa ("Druga prawda"). Dzięki rewolucyjnej technice, która zapewnia dostęp do zapisanych w genach wspomnień, Callum Lynch (Michael Fassbender) może przeżywać przygody swego przodka - Aguilara z Hiszpanii okresu wielkiej inkwizycji. Odkrywa przy tym, że jest potomkiem tajnego stowarzyszenia Asasynów. Zdobywa niezwykłą wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu stawić czoło okrutnej i potężnej organizacji Templariuszy we współczesnym świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Assassin's Creed" [trailer] materiały dystrybutora

Boże Narodzenie minie pod znakiem polskich produkcji. Po raz pierwszy w telewizji pojawi się komedia romantyczna "Po prostu przyjaźń" (premiera: 25 grudnia o godz. 21). Komedia autorów "Listów do M" to wielowątkowa, wzruszająca opowieść o przyjaźni wystawionej na niejedną próbę. Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć) wygrywają do spółki wielkie pieniądze. Ivanka (Magdalena Różczka) postanawia mieć dziecko i pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska), a stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela (Przemysław Bluszcz) warto złamać zasady. Tymczasem zgrana paczka znajomych (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza w góry, gdzie odkryje tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Po prostu przyjaźń" [trailer] materiały dystrybutora

O rewolucji seksualnej w czasach PRL-u opowie kinowy hit "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (premiera: 25 grudnia o godz. 23.10). Na ekranie zobaczymy min. Magdalenę Boczarską ("Różyczka"), Piotra Adamczyka ("Jestem mordercą") oraz Eryka Lubosa ("Boisko bezdomnych"). Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" [trailer bez cenzury] materiały dystrybutora

Drugi dzień świąt to oparte na faktach historie w cyklu "Miłość i pasja". Widzowie będą mieli okazję zobaczyć dzieło Jeffa Nicholsa ("Midnight Special") - "Loving" (premiera: 26 grudnia o godz. 20). Film walczył o Złotą Palmę na MFF w Cannes, a odgrywająca główną rolę Ruth Negga otrzymała za swoją kreację nominację do Oscara oraz Złotego Globu. W filmie partneruje jej Joel Edgerton ("Wojownik", "Wróg numer jeden"). Państwo Loving posunęli się za daleko. Władze rasistowskiej Wirginii lat 50. patrzyły na ich międzyrasowy związek przez palce, dopóki Mildred (Ruth Negga) i Richard (Joel Edgerton) nie pojechali do Waszyngtonu, by wziąć ślub. Wyrok okazał się bezlitosny: jeśli bohaterowie nie chcą spędzić kolejnych pięciu lat za kratami, muszą na ćwierć wieku opuścić stan. Przypadek rasowej nagonki jakich wiele zamienia się w ogólnokrajową aferę, a w konsekwencji - w precedensową sądową batalię.

Wideo LOVING - Official Trailer [HD] - In Theaters November 4

Historie kobiet, które zmieniły losy świata przedstawi film "Ukryte działania" (premiera: 26 grudnia o godz. 22). Produkcja reżysera "Mów mi Vincent" zdobyła 3 nominacje do Oscara oraz 2 nominacje do Złotego Globu. W rolach głównych: Taraji P. Henson ("Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"), Octavia Spencer ("Służące") oraz Janelle Monáe ("Moonlight").Kulisy fascynującej, nieznanej dotąd szeroko historii trzech genialnych kobiet, które postanowiły sięgnąć gwiazd w jednym z najbardziej burzliwych okresów - czasach walki o prawa człowieka, zimnej wojny i ryzyka konfliktu nuklearnego. Do niedawna nikt jednak nie znał kobiet, które na przełomie lat 50. i 60. XX wieku podjęły pracę dla NASA, zyskując niezwykłe miano "ludzkich komputerów". Pokonując niewyobrażalne przeszkody społeczne i obyczajowe, pomogły wysłać w kosmos pierwszego Amerykanina, a tym samym zainicjowały kosmiczny wyścig między światowymi mocarstwami, który zaważył na losach świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryte działania" [trailer] Polsat

Dodatkowo Canal+ Seriale zafunduje widzom podczas świąt historyczną ucztę. W cyklu "Historyczne święta" pojawi się zrealizowany z rozmachem miniserial "Maksymilian i Maria. Między władzą a miłością" (seanse: 24,25 i 26 grudnia o godz. 22 w Canal+ Seriale). Rok 1477. W Europie barbarzyńskie średniowiecze ustępuje pomału odrodzeniowemu humanizmowi. Ludzkie życie nadal jednak nie ma żadnej wartości, a pola bitew spływają krwią zarówno prostych żołnierzy, jak książąt i królów. W jednej z walk ginie Książę Burgundii. Jego jedyna córka - Maria (Christa Théret), mimo obowiązującej zasady dziedziczenia władzy po linii męskiej postanawia przejąć rządy. Piękna, młoda i najbogatsza w Europie kobieta otoczona jest przez wielbicieli. W tej kwestii też jednak pozostaje samodzielna i decyduje się na związek z tym, którego pokocha. Będzie nim Maksymilian Habsburg (Jannis Niewöhner).