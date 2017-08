​Sylwester Stallone wraca do telewizji

Sylwester Stallone powraca na mały ekran z gościnnym występem w popularnym amerykańskim serialu "Tacy jesteśmy".

W "Tacy jesteśmy" Sylvester Stallone zagra... gwiazdę filmową /Frazer Harrison /Getty Images

Aktor zagra samego siebie na planie fikcyjnego filmu, w którym występuje Kevin Pearson, bohater grany przez Justina Hartley'a. Reżyserem nieistniejącej produkcji będzie Ron Howard, ale nie pojawi się on na ekranie (można go było zobaczyć w epizodzie w pierwszej serii produkcji).

Reklama

Autor serialu, Dan Fogelman, stwierdził - "Postać Kevina kręci swój wielki film i potrzebujemy dużej gwiazdy jako jego partnera. Sly Stallone będzie właśnie taką gwiazdą".

Według Fogelmana aktor trafił do "Tacy jesteśmy" dzięki - między innymi - Milo Ventimiglii, który grał ze Stallonem w obrazie z 2006 roku "Rocky Balboa".

"Milo oczywiście świetnie go zna i to jest jeden z głównych powodów, dlaczego to robi. Mamy dla niego świetny scenariusz. Myślę, że będzie zadowolony".

Drugi sezon "Tacy jesteśmy" swoją premierę będzie miał we wrześniu.

Stallone pojawił się dotąd m.in. w takich serialach, jak "Kojak" i "Las Vegas".