​Światowy sukces filmu z Kasią Smutniak

Ogromny międzynarodowy sukces odniósł włoski film "Perfetti Sconosciuti" , który w Polsce wszedł na ekrany pod tytułem "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Jedną z głównych ról gra w nim Kasia Smutniak.

Kasia Smutniak (z lewej) w scenie z filmu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" /materiały prasowe

O światowej popularności filmu w reżyserii Paolo Genovese poinformował włoski dystrybutor, cytowany przez media. Odnotowują one, że zgromadził on również wielką widownię we Włoszech.



Historia kameralnej kolacji grupy przyjaciół, którzy udostępniają wszystkie wiadomości ze swych telefonów komórkowych i prowadzone na nich rozmowy, wciąż trafia na ekrany kolejnych krajów. Najpierw, jak się zauważa, film dotarł do Estonii i na Tajwan. Wysoką widownię zgromadził następnie, jak wymieniono, na Węgrzech i w Polsce oraz w Holandii.

W styczniu odbyła się premiera w Australii i Hongkongu, gdzie też padają rekordy popularności.

Od lutego film można oglądać w Rosji i w Izraelu. W najbliższym czasie trafi do kin w Japonii, na Litwie, w Szwecji, Finlandii, Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i Rumunii.

We Włoszech w zeszłym roku komediodramat Genovese otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu i za najlepszy scenariusz.

W kilku krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, postanowiono nakręcić remake "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", co również potwierdza olbrzymi sukces tej produkcji i atrakcyjności fabuły.

