Sveva Alviti: Włoska modelka w roli francuskiej piosenkarki

Film "Dalida. Skazana na miłość" to intymny portret gwiazdy, nowoczesnej kobiety, która podejściem do życia wyprzedziła swoje czasy. W rolę artystki wcieliła się włoska modelka Sveva Alviti.

Sveva Alviti /Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

W dzieciństwie marzyła, by zostać tenisistką, do czasu gdy siostra zapisała ją na konkurs organizowany przez agencję Elite Model Look, który wygrała.



W wieku 17 lat przeprowadziła się do Nowego Jorku. Pojawiała się na największych pokazach mody i w kampaniach reklamowych, równocześnie uczęszczając na kursy aktorskie. Uczyła się i pracowała przez dziewięć lat. Zagrała w kilku filmach krótkometrażowych oraz we włoskim serialu "La Mia Casa è piena di Specchi" z Sophią Loren. W chwili, gdy zaczęła wątpić w rozwój jej aktorskiej kariery .... pojawiła się Dalida.



Do tej roli została wybrana spośród 250 aktorek z całego świata. Podczas castingu zaśpiewała "Je suis malade". Gdy skończyła, nikt się nie odezwał. Reżyserka Lisa Azuelos była niezwykle wzruszona. Sveva powiedziała jej to, co czuła - "Jestem Dalidą", Lisa odparła tylko: "Wiem".



Specjalnie do roli nauczyła się francuskiego. Jak sama wspomina: - Podobnie jak Dalida, wierzę swojej intuicji, podążam za przeczuciami. Najpiękniejszą dla mnie sceną była ta, kiedy śpiewałam w autentycznej sali Olympii i w San Remo. W pewnych momentach potrafiłam zatracić się tak, że trudno mi było oddzielić, czy jestem Svevą, czy Dalidą. Ta rola pozostaje najpiękniejszym prezentem, jaki dotąd dostałam od życia.



"Dalida. Skazana na miłość" trafi na ekrany kin 31 marca.