"Sully" na Blu-ray i DVD

Film "Sully" to najnowsze dzieło Clinta Eastwooda, z Tomem Hanksem w roli głównej. Produkcja, nominowana do Oscara i uznana przez Amerykański Instytut Filmowy za jeden z najlepszych tytułów 2016 roku, debiutuje 5 kwietnia na 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD w ofercie Galapagos Films.

Tom Hanks w filmie Clinta Eastwooda "Sully" /materiały dystrybutora

15 stycznia 2009 roku cały świat był świadkiem "Cudu na rzece Hudson", kiedy to kapitan Chesley ''Sully'' Sullenberger wylądował uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie 155 osobom znajdującym się na pokładzie. Jednak, mimo że opinia publiczna i media głośno wychwalały Sully'ego za jego wyjątkowe umiejętności lotnicze, w czasie śledztwa zostały ujawnione fakty, które mogły zniszczyć reputację i karierę kapitana.



Film Clinta Eastwooda to opowieść o wydarzeniach sprzed lat, które sprawiły, że cały świat na chwilę wstrzymał oddech. Niedługo po starcie z nowojorskiego lotniska LaGuardia samolot rejsowy linii lotniczych US Airways o numerze lotu 1549 zderza się z kluczem dzikich gęsi. W wyniku kolizji oba silniki przestają działać na wysokości zaledwie 850 metrów, zmuszając samolot do awaryjnego lądowania. Jak dowiemy się później, jest to zdarzenie bez precedensu.

"Nigdy nikogo nie szkolono na wypadek takiej sytuacji" - mówi Tom Hanks wcielający się w filmie w postać kapitana Chesleya "Sully'ego" Sullenbergera.



Obraz przedstawia prawdziwe wydarzenia, które rozegrały się w zimny styczniowy dzień w 2009 roku, oraz ich konsekwencje. Na pokładzie samolotu znajdowało się 150 pasażerów i pięciu członków załogi, jednak nikt nie zginął. Film pokazuje również, że po incydencie, który szybko zyskał miano "Cudu na rzece Hudson", uznany pilot był wielokrotnie wzywany do składania zeznań w obronie własnych czynów przed amerykańską Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (ang. National Transportation Safety Board, NTSB). Właśnie ta część historii, o której świat nie miał pojęcia, zainteresowała Eastwooda.

"Każdy, kto potrafi zachować zimną krew w kryzysowej sytuacji i rozwiązać problem, nie wpadając w panikę, jest wybitnym człowiekiem, którego z zainteresowaniem ogląda się na ekranie. Jednak - moim zdaniem - prawdziwy konflikt narodził się później, kiedy rada badająca sprawę podała w wątpliwość jego decyzje, mimo że uratował tylu ludzi" - mówi Clint Eastwood.

"To był bardzo pragmatyczny człowiek, który rozumiał realia tego, co zrobił i co to oznaczało. Nigdy nie powie o sobie, że jest bohaterem, ale był pewny, że będzie w stanie wylądować. To był bohaterski czyn, za który przyszło mu zapłacić" - dodaje Tom Hanks.



Wideo "Sully" - oficjalny zwiastun 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD (polskie napisy)

Twórcy filmu postanowili nie tylko uwiecznić na taśmie rzeczywiste miejsca, w których rozegrały się te wydarzenia, realizując możliwie dużo zdjęć w Nowym Jorku, ale także starali się zaangażować jak najwięcej mieszkańców, którzy byli tam tego dnia. Zarówno ratownicy wodni, jak i powietrzni, a także pracownicy i ochotnicy Czerwonego Krzyża powrócili na "miejsce zdarzenia", aby odtworzyć własne bohaterskie czyny dokonane tego dnia.



Prace na planie filmu rozpoczęły się 28 września 2015 roku w Nowym Jorku, gdzie nakręcono większość scen plenerowych wykorzystanych w "Sullym". Pokład samolotu A320 odtworzono w Studio 19 Warner Bros., a sceny w wodzie nakręcono w Falls Lake w Universal. Kluczowe było, aby samolot i działania prowadzone 15 stycznia 2009 roku wyglądały autentycznie.



Światowa premiera filmu "Sully" odbyła się 2 września 2016 w czasie festiwalu filmowego w Telluride. Film Clinta Eastwooda zdobył nominację do Oscara, a Amerykański Instytut Filmowy umieścił go na swojej dorocznej liście 10. najlepszych filmów roku.

"Mam nadzieję, że ten film pokazuje, że nawet z beznadziejnej sytuacji istnieje jakieś wyjście, a kiedy coś pójdzie nie tak, znajdą się ludzie tacy jak kapitan Sullenberger, którzy nie będą się wahali poświęcić swojego czasu, sił, a nawet życia dla dobra innych. Film nosi tytuł "Sully", ale tak naprawdę opowiada o tym, co w nas najlepsze" - mówi o swoim najnowszym dziele Clint Eastwood.

Zdjęcie Okładki filmu Clinta Eastwooda "Sully" / materiały dystrybutora

WYDANIE 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD:

Film "Sully" na 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray™ i DVD debiutuje 5 kwietnia. Nie zabraknie także materiałów dodatkowych:

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY™:

1/ Sully Sullenberg Cudotwórca: O różnicy między katastrofą a wybawieniem, czyli ile zależy od charakteru człowieka za sterami

2/ Sekunda po sekundzie: unikając katastrofy - Kapitan Sullenberger, drugi pilot Jeff Skiles oraz kontroler ruchu lotniczego Patrick Harten opowiadają o 208 sekundach, które wstrząsnęły pasażerami i załogą lotu numer 1549

3/ Po szyję w wodzie - reżyser Clint Eastwood oraz producenci Frank Marshall i Allyn Stewart ujawniają, w jaki sposób nakręcono przerażające wodowanie samolotu na rzece Hudson

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH DVD:

1/ Sully Sullenberg Cudotwórca: O różnicy między katastrofą a wybawieniem, czyli ile zależy od charakteru człowieka za sterami.

Zdjęcie / materiały dystrybutora