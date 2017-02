Suity z seriali telewizyjnych na 10. Festiwalu Muzyki Filmowej

Do inauguracji 10. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie pozostało już tylko nieco ponad 100 dni. Poznaliśmy właśnie kolejnych - obok Jana A.P. Kaczmarka i Howarda Shore’a - gości Gali Muzyki Filmowej "All is Film Music". W programie przygotowanym specjalnie na potrzeby FMF zabrzmią suity z seriali telewizyjnych przygotowane przez mistrzów tego gatunku - Trevora Morrisa, Jeffa Russo i Seana Callery’ego. Usłyszymy światowe premiery utworów z seriali "The Emerald City ", "Długa noc", "Fargo", "Homeland" i "24".

W tym roku odbędzie się 10. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej /materiały prasowe

Trevora Morrisa festiwalowej publiczności nie trzeba przedstawiać. W branży uchodzi za specjalistę od muzyki do seriali (laureat dwóch Nagród Emmy), a zwłaszcza do seriali historycznych. Na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie prezentował monumentalne ścieżki dźwiękowe do seriali "Rodzina Borgiów", "Dynastia Tudorów" czy "Wikingowie". Teraz nadszedł czas na temat muzyczny z najnowszej produkcji fantasy stacji NBC — serial "The Emerald City"(premiera styczeń 2017), który podczas Gali przeniesie widzów do... Krainy Oz. A wszystko w brawurowym wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Chóru Pro Musica Mundi pod dyrekcją samego kompozytora.

Jeff Russo w Krakowie zaprezentuje światowe premiery suit z seriali — "Fargo" — znakomicie ocenianego i wielokrotnie nagradzanego (Złoty Glob, Nagroda Emmy) amerykańskiego serialu telewizyjnego emitowanego przez stację FOX — oraz "Długa noc" — docenionego serialu produkcji BBC i HBO (nominacje do Złotego Globu). Russo to jeden z założycieli i członek zespołu rockowego Tonic, z którym gościł w Polsce w 2010 roku podczas Przystanku Woodstock. Artysta nominowany do prestiżowych nagród — Emmy i Grammy oraz laureat trzech nagród ASCAP-u — podczas jubileuszowej Gali 10. FMF w jednym utworze zagra na perkusji, a drugim zadyryguje.

Sean Callery to zdobywca czterech nagród Emmy, siedmiu wyróżnień ASCAP-u, kompozytor muzyki do tak znanych seriali jak: "24", "Kości", "Homeland", "Designated Survivor", "Elementary", "Jessica Jones" czy "Medium". Podczas urodzinowej Gali, nie tylko zaprezentuje światowe premiery suit z tematami do "Homeland" i "24", ale także zagra na fortepianie. Produkcja "Homeland" to wielokrotnie nagradzany (Złoty Glob, nagroda Emmy) amerykański serial telewizyjny stacji Showtime, osadzony w konwencji thrillera psychologicznego i koncentrujący się na losach agentki CIA Carrie Mathison specjalizującej się w polityce bliskowschodniej i walce z terroryzmem. Serial jest emitowany od 2011 roku, niedawno rozpoczął się 6 sezon. Z kolei "24" to jeden z popularniejszych seriali dramatycznych ostatnich lat. Callery ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień (zdobył cztery statuetki Emmy, a nominowany był w sumie aż 16 razy).

Jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, odbędzie się w dniach od 17-23 maja.