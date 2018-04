Steven Spielberg reżyserem ekranizacji komiksu

Po sukcesie produkcji "Player One" Steven Spielberg i Amblin Entertainment ponownie połączą siły z Warner Bros. Pictures, aby wyprodukować przygodowy film akcji "Blackhawk", za którego reżyserię ma odpowiadać właśnie Spielberg. Projekt, który został oparty na klasycznym komiksie DC, będzie pierwszą produkcją w dorobku reżysera opowiadającą o superbohaterach. Informację tę ogłosił Toby Emmerich, prezes Warner Bros. Pictures Group.

O Stevenie Spielbergu znów będzie bardzo głośno / Pascal Le Segretain /Getty Images

Emmerich stwierdził w oświadczeniu: "Jesteśmy niezmiernie dumni jako wytwórnia stojąca za sukcesem najnowszego hitu Stevena Spielberga, a jednocześnie podekscytowani możliwością ponownej współpracy przy produkcji jego nowego filmu. Nie możemy się już doczekać, jakie granice przekroczy tym razem, przenosząc 'Blackhawka' na duży ekran dla widzów na całym świecie".



Scenariusz do filmu pisze David Koepp, który współpracował ze Spielbergiem jako scenarzysta przebojów kasowych "Jurassic Park", "Zaginiony Świat: Jurassic Park", "Wojna światów" oraz "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". Spielberg wyprodukuje "Blackhawka" wraz z Kristie Macosko Krieger pod szyldem Amblin Entertainment, natomiast Sue Kroll będzie pełniła funkcję producentki wykonawczej za pośrednictwem swojej spółki produkcyjnej Kroll & Co. Entertainment.

"Wspaniale mi się pracowało z ekipą z Warner Bros. podczas realizacji filmu 'Player One'. Doskonale łączą pasję i profesjonalizm we wszystkim, co robią, a ponadto mają ogromne doświadczenie na polu filmów z tego gatunku. Cieszę się, że będę miał okazję ponownie z nimi współpracować przy produkcji 'Blackhawka'" - stwierdził Spielberg.

Najnowsze dwa projekty, nad którymi pracuje reżyser, to piąta część przygód o Indianie Jonesie i "West Side Story".

"Blackhawk" będzie rozpowszechniany na całym świecie przez Warner Bros. Pictures, spółkę należącą do Warner Bros. Entertainment.