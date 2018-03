Steven Spielberg nakręci "Indianę Jonesa 5"

W kwietniu 2019 roku ruszą prace nad piątą częścią serii o przygodach Indiany Jonesa - ujawnił reżyser Steven Spielberg.

Od czasu realizacji "Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki" minęło już 10 lat /Everett Collection / East News

Spielberg ujawnił, że w filmie, do którego zdjęcia powstaną w Wielkiej Brytanii, w tytułowej roli ponownie zobaczymy Harrisona Forda. Gotowy obraz trafi na ekrany kin w lipcu 2020.



Według nieoficjalnych informacji w obrazie zabraknie Shii LaBeoufa, który w poprzednim filmie serii "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" wcielił się w postać syna tytułowego bohatera - Mutta Williamsa.



Według brytyjskich mediów ikoniczna postać Harrisona Forda nie zostanie zabita w piątej części "Indiany Jonesa" - dają fanom serii nadzieje na kolejne odsłony cyklu.

Han Solo - inny z kultowych bohaterów, jakich w trakcie swej kariery wcielał się Ford - został zabity w filmie "Gwiezdne Wojny:Przebudzenie Mocy" i nie pojawił się już w ubiegłorocznym "Ostatnim Jedim".

Szczegóły fabuły "Indiany Jonesa 5" owiane są tajemnicą; niektórzy z fanów sugerują jednak, że film miałby powstać w oparciu o komiks i grę komputerową "Indiana Jones and the Fate of Atlantis".

Pomimo mieszanych recenzji poprzedniego filmu serii "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" (2008), film zarobił na świecie ponad 800 milionów dolarów przy budżecie 185 milionów dolarów.