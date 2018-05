Starsza ona, młodszy on

Kiedyś taka sytuacja mogła uchodzić za skandal obyczajowy, dziś przestaje dziwić. Gwiazdy mają też swoje sposoby, by walczyć o szczęście wbrew złośliwym plotkom.

Małgorzata Kożuchowska z mężem Bartłomiejem Wróblewskim - ona jest starsza od niego o 9 lat AKPA

Ewa Gawryluk (50 l.) i Waldemar Błaszczyk (45 l.), oboje znani z "Na Wspólnej", za rok będą świętować 20. rocznicę ślubu. Mają dorosłą córkę i uchodzą za jedną z bardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Kiedy się poznali, ona była już znaną aktorką, on zaraz po szkole, na początku zawodowej drogi. Zobaczył ją na scenie i... zakochał się! Ona odwzajemniła to uczucie, ale bała się, że romans ze starszą aktorką może postawić młodego aktora w złym świetle. Dlatego ukrywali swój związek. A dzieli ich raptem... pięć lat.



Dziś taka różnica wieku nie robi wrażenia, jednak w 1999 roku, kiedy Ewa i Waldemar zdecydowali się na ślub i przestali się ukrywać, zaczęły się plotki, dociekania, komentarze... - Często jestem pytana, czy nie boję się upływu czasu, bo jestem starsza od męża i przyjdzie taki moment, że będzie to bardziej widoczne. Nie boję się - zapewniała aktorka.

Dziś już takie pytania nie padają. Dziennikarze i fani raczej chcą wiedzieć, jaki jest ich przepis na sukces w związku. - Pamiętamy, że małżeństwo nie jest kapciem, który leży w kącie i będzie tam leżał zawsze. Staramy się okazywać sobie uczucia na każdym kroku - zapewniają.



Fala plotek

Katarzyna Warnke (41 l.) i Piotr Stramowski (31 l.), oboje znani m.in. z filmu "Botoks", ślub wzięli w 2016 roku. W różnicy wieku nie widzieli problemu, dopóki nie zalała ich fala złośliwych komentarzy. Jak sobie z tym poradzili?

- Zaczęliśmy otwarcie o tym rozmawiać - zdradza aktorka. Co ciekawe, wspólna analiza tego tematu i szczere wyznania, bardzo ich do siebie zbliżyły i umocniły! Dziś są uważani za najgorętszą parę w polskim show biznesie. Oboje piękni, seksowni, nie boją się pokazywać nago w filmach czy sesjach zdjęciowych. I nikt już nie wątpi, że są dla siebie stworzeni...



Tylko jeden komentarz

Magdalena Boczarska (40 l.) natomiast otwarcie mówi, że różnica wieku, która dzieli ją z Mateuszem Banasiukiem - 7 lat - od początku budziła jej lęk. - Nie wiedziałam, czy mogę sobie pozwolić na ten związek. Bałam się, co ludzie powiedzą - przyznaje. Razem wystąpili w serialu "Druga szansa", a niedawno zostali rodzicami. Wciąż zmagają się z plotkami o kryzysie w związku i o tym, że młody tatuś jeszcze się nie wyszumiał...

Jak sobie z tym poradzą? Mogą wziąć przykład z Małgorzaty Kożuchowskiej (47 l., serial "rodzinka.pl") i dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego. Ona starsza od niego o 9 lat, pilnie strzeże swojej prywatności i tylko jeden jedyny raz dała się namówić na komentarz o swoim wieku. W programie u Kuby Wojewódzkiego żartowała, że młodszy mąż przyda jej się na starość, bo... będzie jej pomagał. Nigdy potem nie wróciła do tematu. W 2008 roku ona i Bartłomiej stanęli na ślubnym kobiercu, a sześć lat później powitali na świecie synka Jasia.

Jakie to ma znaczenie?

Żartem zbywa pytania o różnicę wieku także Marta Żmuda Trzebiatowska (33 l.), która jest starsza od swojego męża Kamila Kuli o pięć lat. - Jakie to ma znaczenie? - ucina temat. - Kiedy spotykasz właściwego człowieka, wszystko staje się jasne. Po prostu wiesz, że tego chcesz - dodaje aktorka. Razem z mężem grają w "Na dobre i na złe". Jesienią ubiegłego roku urodził im się syn Bruno.

Z komentarzami na temat życia prywatnego od lat konsekwentnie wstrzymuje się Monika Olejnik. Dziennikarka i młodszy od niej o 15 lat Tomasz Ziółkowski są razem od 1996 roku, wbrew plotkom na swój temat.

W obronie żony

Złośliwe żarty ostro dają w kość prezydentowi Francji Emmanuelowi Macron i jego żonie Brigitte (dzielą ich 24 lata). - Jeśli to ja byłbym 20 lat starszy od swojej żony, nikt nawet nie pomyślałby, że nie mogę być dla niej odpowiednim partnerem - twierdzi

prezydent, a drwiny ze swojego małżeństwa traktuje jako część nieczystej gry politycznej przeciwników. Pewnie ma rację, bo znane są też pary o jeszcze większej różnicy wieku, którym nikt tego nie wytyka.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron z żoną Brigitte Macron / AFP

Przykład? 84-letnia Joan Collins i jej o 33 lata młodszy mąż Percy Gibson. Aktorka zawsze miała słabość do młodszych, a dziś śmieje się, że jest w lepszej kondycji niż mąż. - Namawiam go na ćwiczenia, bo ja robię to regularnie, a on nie - zdradza gwiazda "Dynastii".

Jak widać na przykładzie znanych par, młodszy partner może być motywacją do dbania o siebie, ale... nie jest to kluczem do szczęścia. Najważniejsza okazuje się wzajemna troska - sprawdza się w każdym związku.

Anna Janiak