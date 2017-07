"Spider-Man: Homecoming" przedpremierowo

W środę, 5 lipca, w sieciach kin Cinema City oraz Multikino będzie można zobaczyć przedpremierowe pokazy filmu "Spider-Man: Homecoming"! Do normalnej dystrybucji produkcja trafi 14 lipca.

Tom Holland w scenie z filmu "Spider-Man: Homecoming" /materiały dystrybutora

Najnowsza odsłona przygód człowieka-pająka (dzieło kultowej wytwórni Marvel Studios) to historia o poszukiwaniu tożsamości. Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) po przygodzie z Avengersami musi na nowo określić siebie. Cały czas pozostaje pod czujnym okiem swego mentora - Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Próbuje wrócić do normalnego życia, unikając myśli, że jest kimś więcej niż tylko "Spider-Manem z sąsiedztwa". Jednak kiedy pojawia się Vulture (Michael Keaton), nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone.



W filmie oprócz Toma Hollanda - najmłodszego odtwórcy roli Spider-Mana w historii - oraz Roberta Downeya Jr. i Michaela Keatona wystąpili także: amerykańska piosenkarka i aktorka Zendaya oraz Marisa Tomei i Donald Glover. Za reżyserię odpowiada Jon Watts.

Reklama

Superprodukcję "Spider-Man: Homecoming" podczas pokazów przedpremierowych będzie można obejrzeć we wszystkich 33 kinach Cinema City w 20 miastach Polski. Od 14 lipca film będzie można obejrzeć także w wersji IMAX 3D oraz w salach ŠKODA 4DX.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Homecoming" [trailer 3] materiały dystrybutora

5 lipca produkcję Jona Wattsa będzie można przedpremierowo zobaczyć także w kinach sieci Multikino.

Warto zaznaczyć, że "Spider-Man: Homecoming" prezentowany będzie zarówno w wersji dubbingowanej, jak i z napisami.