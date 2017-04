"Song to Song": Ryan Gosling znów śpiewa

19 maja na ekrany trafi "Song to Song", rock’n’rollowe love story mistrza kina Terrence’a Malicka (Badlands", "Drzewo życia", "Cienka czerwona linia", "Niebiańskie dni"), z Ryanem Goslingiem ("La La Land", "Drive") w roli marzącego o karierze muzyka BV. Partnerują mu Rooney Mara ("Dziewczyna z tatuażem"), Michael Fassbender ("Wstyd", "Prometeusz") i Natalie Portman ("Jackie", "Czarny łabędź").

Bohater Goslinga (nominowanego w tym roku do Oscara za "La La Land") pochodzi z małego miasteczka w Zachodnim Teksasie i ma trudności z aklimatyzacją w wielkim mieście.



- Ryan sam jest muzykiem, doskonale więc rozumiał swego bohatera - zauważał montażysta filmu Rehman Ali.



Gosling nie krył, że spotkanie z takimi muzycznymi tuzami jak Patti Smith, nazywaną często Babcią Punk Rocka, było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. - Pracowaliśmy przede wszystkim z Patti Smith, która jest niezwykła - mówił. - Wniosła do filmu bardzo dużo i świetnie spędzało się z nią czas.

Goslinga usłyszymy m.in. nucącego słynny przebój "Runaway" ze szczytu listy przebojów "Billboardu" w 1961 roku. Utwór, który zapewnił nieśmiertelność piosenkarzowi i gitarzyście Charlesowi Westoverowi, posługującemu się scenicznym pseudonimem Del Shannon, to jeden z wielu muzycznych hitów pojawiających się w filmie. Wspomniana wcześniej Patti Smith wykonała swój utwór z 2004 roku "My Blakean Year"; na planie filmowym znaleźli się również m.in. Iggy Pop, Florence and the Machine i John Lydon.

"Song to Song" to współczesny romans rozgrywający się w fascynującym świecie muzycznej bohemy. BV (Gosling) i Faye (Mara) są szaleńczo zakochanymi w sobie marzycielami. Oprócz miłości, łączy ich pragnienie zaistnienia w show biznesie. Choć drzwi do kariery może otworzyć im muzyczny magnat Cook (Fassbender), intencje cynicznego biznesmena nie są do końca jasne. Sprawy skomplikują się, gdy do miłosnego trójkąta dołączy jego nowa muza (Portman).

