Sofia Vergara sprzedaje bieliznę

Kolumbijska modelka i aktorka Sofia Vergara odważnie wkracza w nowy biznes - świat mody. Vergara chce zająć się przede wszystkim sprzedażą specjalnej bielizny.

Sofia Vergara AFP

Gwiazda serialu "Współczesna rodzina" już w wakacje ogłosiła, że zakłada nowy biznes wraz z Renatą Black. Ma to być nowa linia bielizny, która dzięki specjalnemu zaprojektowaniu będzie zapobiegać przed marszczeniem i rozciąganiem się materiału.

Aktorka przyznała, że nigdy nie sądziła, że podobne przedsięwzięcie tak bardzo ją wciągnie. Teraz jednak nie kryje swojego zaangażowania.

"Jestem bardzo podekscytowana projektem" - mówiła w amerykańskim programie śniadaniowym "Good Morning America". "Nigdy nie planowałam sprzedawania bielizny, ale kiedy wpadłam na tę kolumbijską kobietę [Renatę - przyp. red.], która sprezentowała mi swój pomysł, powiedziałam od razu - ‘Chcę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć'. I to było niesamowite’".

Aktorce tym bardziej spodobał się wspólny projekt, gdy dowiedziała się, że firma współpracuje z fundacją "Seven Bar Foundation", której oddaje 10 procent zysków ze sprzedaży. Fundacja zaś zajmuje się pomaganiem kobietom w założeniu własnego interesu lub przedsiębiorstwa.

"Będziemy w pewien sposób finansować kobiece biznesy na całym świecie tak, by kobiety miały swoje firmy i swoje pieniądze" - powiedziała aktorka. "To było dla mnie ogromnie ważne, kiedy byłam młodą, samotną matką. Chciałam mieć własne pieniądze i być niezależna. To chcemy im dać".

EBY, bo tak nazywa się biznes Vergary i Black, oficjalnie ruszył 27 września. Pierwsza partia pomocy ma iść do kolumbijskich kobiet. Panie planują jednak także wesprzeć ofiary ostatnich huraganów w Ameryce.

"Pierwsza część idzie do Kolumbii, bo to ojczyzna zarówno moja, jak i mojej partnerki. Ale druga partia pójdzie do Stanów Zjednoczonych, bo chcemy pomóc też kobietom poszkodowanym w wydarzeniach z zeszłego miesiąca".

"Osiągnęłam taką pozycję, że mogę pozwolić sobie na takie działania" - dodała aktorka. "Pieniądze zawsze były dla mnie ważne, a teraz - kiedy je mam - mogę pomóc innym ludziom, innym kobietom".

Vergara z pewnością ma z czego czerpać. W ostatnim rankingu "Forbes" przedstawił ją jako najlepiej opłacaną aktorkę telewizyjną (szósty rok z rzędu). Roczne dochody artystki mają sięgać mniej więcej 41,5 miliona dolarów.