"Sobibór": O buncie w niemieckim obozie zagłady

- Chodziło nam o to, aby widz "Sobiboru" poczuł emocje. Dopiero potem zależało nam na wychowywaniu i mówieniu o pamięci - powiedział w poniedziałek reżyser i aktor Konstantin Chabieński. Film o buncie żydowskich więźniów w niemieckim obozie zagłady wejdzie do kin 11 maja.

Reżyser filmu "Sobibór" - Konstantin Chabieński /Marcin Kmieciński / PAP

Film "Sobibór" przypomina o zbrojnym buncie, który wybuchł w niemieckim obozie zagłady 14 października 1943 roku.

Większa część akcji dzieje się w ostatnich dniach przed zrywem. Bohaterów poznajemy w chwili dotarcia do obozu jednego z transportów sowieckich jeńców pochodzenia żydowskiego. Obserwujemy obozowe realia i konspiracyjne spotkania więźniów planujących ucieczkę - w tym Aleksandra "Saszy" Peczerskiego, pułkownika armii radzieckiej pojmanego na froncie wschodnim, który stanął na czele tajnej obozowej organizacji.

"Sobibór", który w poniedziałek w Warszawie będzie miał swoją światową premierę, został wyreżyserowany przez Konstantina Chabieńskiego, który zagrał tam także jedną z głównych ról - pułkownika Peczerskiego. Jak zaznaczył filmowiec na poniedziałkowej konferencji prasowej, zarówno jemu, jak i wszystkim członkom ekipy zależało aby obraz, który opowiada o nieludzkich wydarzeniach, został pokazany po raz pierwszy właśnie tam, gdzie to wszystko się stało. - Bardzo się cieszę, że pierwszymi widzami będą właśnie widzowie z Polski - powiedział.

Chabieński podkreślił, że przede wszystkim chciał wzbudzić emocje w widzu; by ten nie pozostał obojętny. - Chodziło nam o to, aby widz coś poczuł, by poczuł empatię, i by się tego nie bał. Dopiero potem myśleliśmy o wychowywaniu, kultywowaniu pamięci, mówieniu o życiu i prowadzeniu lekcji historii - zaznaczył.

Opowiadając o swoim bohaterze Chabieński zauważył, że ten nie był postacią jednoznaczną. - Peczerski stanął na czele powstania w obozie śmierci i jak każdy człowiek miał pewne swoje granice. Należała do nich m.in. bezsilność i wątpliwości. Historia jednak pada zawsze na barki tych ludzi, którzy mogą ją unieść i w obliczach prób losu są najsilniejsi - dodał.

Reżyser przyznał także, że choć nie był na terenie byłego obozu - podobnie jak większość głównych grających w nim aktorów - podjął się reżyserii "Sobiboru", ponieważ sądził, że wystarczy mu fantazji na opowiedzenie historii buntu. - Wydaje mi się, że film fabularny to w ogóle jest fantazja na temat naszych uczuć, naszych wrażeń. Tym właśnie różni się kino fabularne od kina dokumentalnego - dodał.

"Sobibór" powstał w koprodukcji Rosji, Polski, Niemiec i Litwy. W filmie wystąpili aktorzy z pięciu krajów, w tym także Polacy - m.in. Michalina Olszańska, Sebastian Łach, Kacper Olszewski i Mikołaj Krawczyk. Rolę komendanta obozu zagrał Christopher Lambert.

Zdjęcie Mikołaj Krawczyk i Michalina Olszańska w filmie "Sobibór" / materiały dystrybutora

Budowa niemieckiego obozu zagłady "Sobibór", powstałego w ramach "Akcji Reinhard", której celem była zagłada ludności żydowskiej, rozpoczęła się w marcu 1942 r. Jednostka została ulokowana w pobliżu linii kolejowej Włodawa-Chełm. Była oddalona około 4 km od wsi Sobibór, powstała w marcu 1942 r. Pierwsze transporty kolejowe z ludnością żydowską trafiły do Sobiboru pod koniec kwietnia 1942 r. Ogromna większość Żydów była mordowana przez Niemców tuż po przybyciu do obozu, tylko nielicznych wybierano do pracy w specjalnych komandach.

W chwili wybuchu buntu w obozie przebywało około 550 więźniów. Początkowo akcję planowano na 13 października 1943 r. Tego dnia jednak do Sobiboru nieoczekiwanie przybył oddział SS z obozu pracy w Ossowie. W związku z tym całą akcję przeniesiono na dzień następny. 14 października w warsztacie krawieckim na terenie obozu zabity został zastępca komendanta SS, Untersturmfuhrer Johann Niemann. W ciągu następnych niecałych dwóch godzin, jeszcze przed podjęciem otwartej walki, członkom konspiracyjnej grupy udało się zwabić do pomieszczeń gospodarczych i zabić kolejnych siedmiu esesmanów oraz jednego ukraińskiego strażnika. Uszkodzono również transformator oraz przecięto linie telefoniczne. Zdobyto także kilka sztuk broni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sobibór" [trailer] materiały dystrybutora

Podczas walki oraz na polach minowych otaczających obóz zginęło około 80 więźniów, uciekło zaś ok. 300. Wielu z nich Niemcy schwytali w trakcie pościgu i zamordowali; wojnę przeżyło 53 uciekinierów.

Liczba wszystkich ofiar obozu zagłady w Sobiborze nie jest znana. Szacuje się, że do października 1943 r. Niemcy wymordowali w nim około 1000 Polaków oraz co najmniej 250 tys. Żydów pochodzących z Polski, Holandii, Czechosłowacji, okupowanych terenów Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji. Konsekwencją buntu żydowskich więźniów w Sobiborze była decyzja o likwidacji obozu. Komory gazowe zostały wysadzone w powietrze, a baraki i ogrodzenia rozebrano. Na terenie obozu posadzono sosnowy las.

W 2018 roku mija 75. rocznica wydarzeń w Sobiborze.

Film wejdzie na ekrany kin 11 maja.