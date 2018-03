"Sobibór": Epicka produkcja w międzynarodowej obsadzie

Christopher Lambert, Michalina Olszańska, Mikołaj Krawczyk, Konstantin Chabienski, Fabian Kocięcki i Kacper Olszewski zagrali główne role w międzynarodowej produkcji "Sobibór". To prawdziwa historia zbrojnego buntu i jedynej w historii II wojny światowej masowej ucieczki więźniów z hitlerowskiego obozu.

Kadr z filmu "Sobibór" /materiały dystrybutora

"Stworzyliśmy wzruszający film, o ludziach, którzy przeszli piekło i cudem uniknęli śmierci" - powiedział reżyser i odtwórca jednej z głównych ról Konstantin Chabienski. "Sobibór" to film o ludziach, którzy w totalnie opresyjnych warunkach znaleźli w sobie siłę, by stawić czoła wrogowi. Stanęli do nierównej walki, wybierając wolność!

Reklama

"Sobibór" opowiada historię ostatnich tygodni przed powstaniem oraz samego buntu. Gdy do obozu trafia Aleksander Peczerski (Konstantin Chabienski) pułkownik Armii Radzieckiej, schwytany na froncie wschodnim, staje się dla niego jasne, że jedynym sposobem na uniknięcie pewnej śmierci jest ucieczka z obozu. Peczerski staje na czele konspiracji, której celem jest ucieczka wszystkich osadzonych. Utrzymanie planu w tajemnicy okazuje się trudniejsze niż się wydawało, a postawa Peczerskiego przyciąga coraz większą uwagę.

14 października 1943 r. wybuchł bunt w obozie zagłady w Sobiborze na Lubelszczyźnie. 600 wycieńczonych więźniów podjęło próbę ucieczki, stając naprzeciwko uzbrojonym strażnikom. Po krwawej walce z obozu uciekło blisko 200 osób. 42 z nich doczekały końca wojny.

"Sobibór" w kinach od 11 maja!