Siedem nowojorskich premier na Festiwalu Filmów Polskich

Siedem nowojorskich premier polskich reżyserów zaprezentuje w maju Nowojorski Festiwal Filmów Polskich (NYPFF). Pośród gości imprezy będą m.in. reżyserki Kasia Adamik i Joanna Kos-Krauze oraz aktorki Jowita Budnik i Eliane Umuhire.

Jowita Budnik w scenie z filmu "Ptaki śpiewają w Kigali", który otworzy tegoroczną imprezę /materiały prasowe

Na otwarcie tegorocznej, XIV edycji festiwalu widzowie zobaczą 2 maja wielokrotnie nagradzany film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze "Ptaki śpiewają w Kigali". Jest to historia polskiej ornitolog, która prowadzi badania nad spadkiem populacji sępów w Rwandzie. Główne role odtwarzają Jowita Budnik i Rwandyjka Eliane Umuhire.



Program wypełni 13 pełnometrażowych fabuł. Będą też dwa filmy krótkometrażowe, w tym nagrodzony przed kilkoma dniami na festiwalu w Chile "Have no Fear" - dokument Beaty Calińskiej.

Do nowojorskich premier festiwalowych należą "Gwiazdy" Jana Kidawy-Błońskiego, "Ach śpij kochanie" Krzysztofa Langa, "Plan B" Kingi Dębskiej, "Amok" Kasi Adamik oraz "Najlepszy" Łukasza Palkowskiego. Ten ostatni zdobył nagrodę publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nowojorczycy będą mogli wybrać się na "Pokot" Agnieszki Holland, który był polskim kandydatem do Oscara. Widzowie zobaczą również "Excentryków, czyli po słonecznej stronie ulicy" Janusza Majewskiego, muzyczno-szpiegowską historię z lat 50., której akcja toczy się w Ciechocinku.

Poza tym, program corocznej imprezy przewiduje kilka wydarzeń specjalnych. Znajdzie się wśród nich pokaz "Papuszy", filmu dedykowanego pamięci zmarłego reżysera Krzysztofa Krauzego.

"Będzie to pięć dni święta polskiego filmu w dwóch prestiżowych lokalizacjach na Manhattanie. Otwarcie nastąpi w Directiors Guild of America Theater, a następnie projekcje przeniosą się do Anthology Film Archives" - mówi założycielka i dyrektorka festiwalu Hanna Hartowicz.

Siłą festiwalu, wskazują organizatorzy, jest różnorodność. Impreza prezentuje kinowe hity, kino artystyczne, filmy związane z kwestiami społecznymi i politycznymi oraz filmy dokumentalne.

Z publicznością festiwalową mają się spotkać polscy artyści. Będą wśród nich, współtwórczyni filmu "Ptaki śpiewają w Kigali" Joanna Kos-Krauze oraz odtwórczyni jednej z dwóch głównych ról Jowita Budnik.

Kasia Adamik pokaże swój "Amok" oraz spotka się z widownią po projekcji filmu Agnieszki Holland "Pokot", gdzie była drugim reżyserem. Z fabułą krótkometrażową "Na drodze" gościem na festiwalu będzie Bartosz Nowacki.

Udział w NYPFF zgłosiła mieszkająca obecnie w Kalifornii Beata Calińska. Spotka się z miłośnikami kina w towarzystwie bohaterów swojego dokumentu - Adią Whitaker oraz członkami brooklyńskiej grupy Ase Dance Theatre Collective. Ponadto specjalnie na festiwal z Rwandy przyleci Eliane Umuhire.

Otwarcie festiwalu nastąpi w nowojorskim Directors Guild of America Theater, sali kinowej Gildii Reżyserów Amerykańskich. W branży rozrywkowej, akcentują organizatorzy, jest ona rozpoznawalna jako jedno z najbardziej prestiżowych miejsc pokazów, przyjęć i premier.

Od 3 do 6 maja seanse filmowe odbędą się w Anthology Film Archive. Nowojorski ośrodek dedykowany sztuce kinowej gromadzi największy na świecie zbiór materiałów badawczych dokumentujących historię amerykańskiego i międzynarodowego filmu oraz wideo jako sztuki. Jak co roku, jurorzy przyznają nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego. XIV Nowojorski Festiwal Polskich Filmów potrwa od 2 do 6 maja.