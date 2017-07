Siedem aktorek idealnych na lato

Są piękne, utalentowane i... bardzo zapracowane. Największe hollywoodzkie gwiazdy zwykle nie mają czasu na wakacje, z jednego planu filmowego przenosząc się na kolejny. Lecz gdy wreszcie pojawiają się w tropikach... Cóż, trudno oderwać od nich wzrok. Oto siedem czarujących aktorek, które chętnie zabralibyśmy na plażę!

Gal Gadot

Izraelska gwiazda swoich sił w Hollywood próbowała już od kilku lat, ale dopiero w tym roku, dzięki przebojowej "Wonder Woman", usłyszał o niej cały świat. Znakomitą kreacją superbohaterki z plemienia Amazonek Gadot z miejsca podbiła serca widzów. Droga do tego sukcesu nie była jednak prosta.

W młodości 32-letnia aktorka nawet nie planowała związać swojej przyszłości z kinem. Od dzieciństwa trenując taniec, Gadot chciała zostać choreografem. Plany te porzuciła na rzecz modelingu, do którego namawiano ją ze względu na wzrost - 178 cm. W taki sposób piękna gwiazda w 2004 roku została... Miss Izraela i reprezentowała swój kraj w konkursie Miss Universe. Pomogły jej w tym korzenie - przodkowie gwiazdy pochodzili m.in. z Austrii, Czech, Niemiec i Polski. Babcia aktorki do dziś mieszka w Warszawie!

Egzotyczna uroda Gadot ułatwiła jej przebicie się, ale z karierą filmową gwiazda musiała poczekać aż do odbycia dwuletniej obowiązkowej służby w Izraelskich Siłach Obronnych. Ponoć właśnie to doświadczenie i umiejętność posługiwania się bronią, pozwoliły jej wygrać casting do czwartej części "Szybkich i wściekłych". Później wszystko potoczyło się błyskawicznie - po występach w serii filmów akcji, aktorka otrzymała propozycję od Zacka Snydera i w 2016 roku zadebiutowała jako Wonder Woman w superprodukcji "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". Do roli wojowniczej bohaterki Gadot przygotowywała się, ćwicząc kung fu, kickboxing i jiu-jitsu. Chyba nie jest więc zaskoczeniem, że w jej towarzystwie nie straszne nam żadne wakacyjne upały czy tropikalne burze...