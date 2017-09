"Serce nie sługa": Romans na miarę "Znachora"

"Serce nie sługa" to nowy film Filipa Zylbera z Romą Gąsiorowską i Pawłem Domagałą w rolach głównych. - To będzie jeden z najbardziej wzruszających filmów od czasów "Znachora" - prognozuje aktor.

Paweł Domagała i Roma Gąsiorowska na planie filmu "Serce nie sługa" /AKPA

To przede wszystkim głęboka opowieść o miłości, prawdziwej, nielukrowanej, z wzlotami i upadkami. Daria i Filip - główni bohaterowie, znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to klasyczny "Piotruś Pan" i łamacz damskich serc. W pewnym momencie postanawia jednak coś zmienić i - zmęczony życiem wiecznego Casanovy - chce się wreszcie ustatkować. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Co z tego wyniknie...?



- To niebanalna historia o dwójce przyjaciół, niezwykle zżytych, ale jednak zupełnie różnych od siebie. W pewnym momencie życia podejmują dziwne wyzwanie i okaże się, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń... To lekka i fajna historia, przy której można się ubawić, ale jednocześnie mocno chwyta za serce. Poza tym widz będzie miał okazję utożsamić się z naszymi bohaterami - nie jesteśmy przerysowanymi postaciami z kolejnego filmu. To historia zupełnie normalnych ludzi, z krwi i kości, których widujemy na co dzień - powiedziała Roma Gąsiorowska.



- Niezwykle się cieszę, że gram w parze z Romą, nie mogłem sobie wymarzyć lepszej partnerki i nie wyobrażam sobie nikogo innego w roli Darii. Ona ma w sobie mnóstwo wdzięku, wiele się od niej uczę, to świetna aktorka i dobry człowiek. Gdy pierwszy raz dostałem do ręki scenariusz naszego filmu, wyobraziłem go sobie jako francuski, wzruszający film obyczajowy - tak lubię o nim myśleć. Moim zdaniem będzie to jeden z najbardziej wzruszających filmów od czasów "Znachora"!" - wyznał Paweł Domagała.



Poza wspomnianą dwójką aktorów, w "Serce nie sługa" zobaczymy również Ewę Kasprzyk, Borysa Szyca, Mateusza Damięckiego, Magdalenę Różczkę, Tomasza Sapryka oraz Zuzannę Grabowską, która prywatnie jest żoną Domagały.



Zdjęcie Zuzanna Grabowska na planie filmu "Serce nie sługa" / AKPA

- Bardzo często mieliśmy z Pawłem okazję grać razem, bo studiowaliśmy wspólnie w Akademii Teatralnej i wielokrotnie obsadzano nas w tych samych sztukach, czy etiudach. Lubię z nim pracować, choć w filmie "Serce nie sługa" partneruje mi Borys Szyc, który gra mojego męża i muszę przyznać, że pracuje nam się znakomicie. Od zawsze ceniłam go jako aktora i praca z nim to czysta przyjemność i pełen profesjonalizm" - dodała Zuzanna Grabowska.



Premiera filmu "Serce nie sługa" planowana jest na 2018 rok.