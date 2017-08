"Serce nie sługa": Domagała i Gąsiorowska szukają miłości

Ruszyły zdjęcia do filmu "Serce nie sługa" w reżyserii Filipa Zylbera.

Paweł Domagała w filmie "Serce nie sługa" /Ola Grochowska /materiały dystrybutora

"Serce nie sługa" jest filmem o miłości, ale nie jest klasyczną komedią romantyczną. Skala emocji i uczuć jest w nim nieporównywalnie większa. Będzie dużo śmiechu, ale też cały ogrom wzruszeń, a miejscami nawet łez. Czyli bardzo prawdziwie - jak w życiu, gdy kochamy całym sercem - mówi o filmie reżyser, Filip Zylber.



Na ekranie zobaczymy: Romę Gąsiorowską, Pawła Domagałę, Magdalenę Różczkę, Mateusza Damięckiego, Zuzannę Grabowską, Borysa Szyca, Tomasza Sapryka, Ewę Kasprzyk, Piotra Głowackiego i Krzysztofa Stelmaszyka.



"Serce nie sługa" to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu na randkowaniu. Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Filip (Paweł Domagała) to klasyczny "Piotruś Pan" i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko.



Daria (Roma Gąsiorowska) na początku sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w pewnym momencie będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy to przyjaźń, czy jednak kochanie? W chwili, gdy ich życie nabierze zupełnie nowego smaku, los pokrzyżuje ich plany. Czy miłość faktycznie potrafi przetrwać wszystko? A przede wszystkim - czy trwa wiecznie?



Film produkuje Endemol Shine Polska na zlecenie Polsatu. Kinowa premiera obrazu zaplanowana jest na 2018.

