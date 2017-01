Screen Actors Guild Awards: Laureaci

Emma Stone i Denzel Washington zostali triumfatorami nagród przyznawanych przez Gildię Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild). Wyróżnienia wręczono w niedzielę, 29 stycznia, w Los Angeles.

Emma Stone odbiera Screen Actors Guild Awards, 29 stycznia 2017 /Dimitrios Kambouris / Getty Images

Gildię Aktorów Ekranowych uznała, że w 2016 roku najlepszą obsadą może poszczycić się film "Ukryte działania".

W kategoriach pierwszoplanowych zwyciężyli Emma Stone ("La La Land") i Denzel Washington ("Fences"). W drogim planie nie mieli sobie równych Viola Davis ("Fences") i Mahershala Ali ("Moonlight").

Wielkim przegranych niedzielnej gali jest film "Manchester by the Sea", który pomimo czterech nominacji nie zdobył żadnej nagrody.



Wśród aktorów telewizyjnych nagrody otrzymali m.in. William H. Macy ("Shameless"), Claire Foy ("The Crown") oraz ekipa kaskaderska serialu "Gra o tron".

Lista nagrodzonych

Najlepsza obsada:

"Ukryte działania"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Denzel Washington, "Fences"



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Emma Stone, "La La Land"



Najlepszy aktor drugoplanowy:

Mahershala Ali, "Moonlight"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Viola Davis, "Fences"



Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym:

Bryan Cranston, "Do końca"



Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym:

Sarah Paulson, "The People vs. O.J. Simpson"

Najlepszy aktor w serialu (dramat):

John Lithgow, "The Crown"



Najlepsza aktorka w serialu (dramat):

Claire Foy, "The Crown"



Najlepszy aktor w serialu (komedia):

William H. Macy, "Shameless"



Najlepsza aktorka w serialu (komedia):

Julia Louis Dreyfus, "Figurantka"



Najlepsza obsada w serialu (dramat):

"Stranger Things"



Najlepsza obsada w serialu (komedia):

"Orange is the New Black"



Najlepsza ekipa kaskaderska w serialu:

"Gra o tron"



Najlepsza ekipa kaskaderska w filmie:

"Przełęcz ocalonych"



Nagroda za całokształt:

Lily Tomlin