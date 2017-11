Šarūnas Bartas oskarżony o molestowanie seksualne

Litewski reżyser Šarūnas Bartas został oskarżony przez dwie kobiety o molestowanie seksualne.

Julija Steponaityte (L) w filmie "Lato Sangaile" /Tongariro Releasing /materiały dystrybutora

Jedną z oskarżycielek jest 25-letnia litewska aktorka Julija Steponaityte, gwiazda znanego z polskich kin filmu "Lato Sangaile".



"Pięć lat temu zostałam wykorzystana seksualnie przez reżysera Šarūnasa Bartasa. Mimo że minęło pięć lat, wspomnienie tamtego wieczoru jest wciąż obecne, kiedy zamieszczam ten wpis. Utrzymywałam to w sekrecie, ponieważ myślałam, że jeśli nikt się o tym nie dowie, to tak, jakby [to] nie istniało. Proszę, nie pozwólmy, aby się to znowu miało wydarzyć" - Steponaityte napisała na Facebooku.

Aktorka przyznała, że zna reżysera od 11. roku życia. Kiedy doszło do zdarzenia, miała 20 lat. Steponaityte dodała, że została zaproszona przez Bartasa do studia, gdzie artysta przeprowadzał casting do swego nowego filmu. Po całym dniu w studio zostali tylko we dwoje, Wtedy 48-letni wówczas reżyser zaproponował jej alkohol, potem zaczął ja rozbierać.

Steponaityte twierdzi jednak, że nie odbyła z Bartasem stosunku seksualnego. Dodała jednak, że było jej to pierwsze intymne doświadczenie w życiu.

Zrealizowany w 2015 roku film "Lato Sangaile" to nagrodzona na festiwalu w Sundance opowieść o dojrzewaniu - głównymi bohaterkami obrazu są dwie dziewczyny, między którymi nawiązuje się intymna relacja.



Po wyznaniu Juliji Steponaityte głos zabrała także scenografka Paule Bocullaite, twierdząc, że w tym samym okresie Bartas próbował wykorzystać ją podczas pobytu w wiejskim domku.



Kobieta twierdzi, że mimo iż dała znać reżyserowi, że ma chłopaka, ten za wszelką cenę próbował zaciągnąć ją do łóżka.



Gdy stanowczo odmówiła Bartasowi, ten przycisnął ją podłogi. Bocullaite przypomina sobie, że gdy udało jej się uwolnić z uścisku i ruszyła w stronę wyjścia, w jej kierunku poleciała znajdująca się w pomieszczeniu ławka - na szczęście Bartas chybił. Gdy kobieta była już na zewnątrz, zobaczyła, że Bartas wyrzucił przez okno telewzor.



Bocullaite twierdzi, że o całym zdarzeniu poinformowała swojego ówczesnego chłopaka oraz policję. Bartas został ukarany grzywną za "chuligaństwo".



Najnowszy film reżysera - "Mgła" - jest litewskim kandydatem do Oscara. Jedną z ról w obrazie gra Andrzej Chyra.