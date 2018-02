Sarah Jessica Parker w gorących scenach w serialu "Rozwód"

W drugim sezonie serialu HBO "Rozwód" gwiazda produkcji 52-letnia Sarah Jessica Parker wzięła udział w gorącej scenie erotycznej z bohaterem granym przez Stevena Pasquale'a

"Rozwód" to historia dojrzałej kobiety, która postanawia rozstać się ze swoim mężem. W pewnym momencie Frances (Sarah Jessica Parker) zrozumiała, że jej małżeństwo z Robertem (Thomas Haden Church) nie ma już przed sobą żadnej przyszłości. Rozstanie nie było jednak łatwe. Para przez dłuższy czas nie mogła się porozumieć. W końcu udało im się podpisać papiery rozwodowe. Teraz każde z nich stara się na nowo ułożyć swoje życie.



Sarah Jessica Parker, której sławę przyniosła rola w serialu 'Seks w wielkim mieście", wielokrotnie powtarzała, że w przeszłości udawało jej się uniknąć występowania nago w miłosnych scenach. Dodała jednak w rozmowie z magazynem "People", że "to świetnie, kiedy kobiety czują się komfortowo, robiąc to". To ich wybór" - dodała aktorka.

Parker przyznała, że w początkach kariery poddawana była sporej presji dotyczącej eksponowaniu ekranowego seksapilu, zawsze mogła jednak liczyć na wsparcie swojego agenta. Jeśli ktokolwiek każe robić ci coś, z czym nie czujesz się dobrze, po prostu tego nie rób" - przypomniała radę, jakiej udzielił jej kiedyś agent.

"Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy i słuchając historii z tamtego okresu, wiem, że byłam szczęściarą mając u swojego boku kogoś - w tym wypadku mężczyznę - kto dał mi wsparcie" - zakończyła Parker.