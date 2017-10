Saoirse Ronan jako Maria Stuart [pierwsze zdjęcie]

Ruszyły zdjęcia na planie dramatu historycznego "Mary, Queen of Scots". W filmie o burzliwych losach Marii Stuart zobaczymy - w roli tytułowej - dwukrotnie nominowaną do Oscara Saoirse Ronan ("Pokuta", "Brooklyn").

Saoirse Ronan w filmie "Mary, Queen of Scots" /Universal Pictures /materiały dystrybutora

W postać antagonistki Marii Stuart - królowej Elżbiety I wciela się znana z "Legionu samobójców" i "Wilka z Wall Street" Margot Robbie.

Film produkuje wytwórnia Working Title, odpowiedzialna za przeboje "To właśnie miłość", przygody Bridget Jones, czy tegoroczny film "Powiernik królowej".

"Mary, Queen of Scots" to barwna opowieść o burzliwym życiu charyzmatycznej Marii Stuart. W wieku 16 lat została królową Francji, dwa lata później owdowiała. Sprzeciwiając się tradycji, odmówiła ponownego ożenku. Wróciła do Szkocji, gdzie odzyskała należny jej tron. Ale Szkocja i Anglia była wówczas pod władaniem królowej Elżbiety I.



Obie królowe obserwowały swe poczynania z lękiem i fascynacją. Rywalki w miłości i władzy, silne kobiety w męskim świecie, toczyły podstępną grę, w której stawką była władza. I niezależność. Żadna z nich nie godziła się na rolę marionetki. Maria utrzymywała, że tron Anglii należy się jej, uznając suwerenność Elżbiety. Zdrada, rebelia i spisku na obu tronach zmieniły bieg historii.

Film trafi na ekrany kin jesienią 2018.